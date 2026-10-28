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HBO, nutprodukce a FAMU koprodukují celovečerní dokument o krasobruslařce Vránkové

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Režisérka Eliška Andršová Cílková a distribuční tým Pilot Film & nutprodukce posílají do kin nový dokument Znovu vstaň (foto) o krasobruslařce Barboře Vránkové a zákulisí krasobruslařského sportu. Film vznikl v koprodukci společnosti nutprodukce, HBO Europe a FAMU v Praze. Informovala Pavla Brožková z HBO Europe.
HBO, nutprodukce a FAMU koprodukují celovečerní dokument o krasobruslařce Vránkové

HBO, nutprodukce a FAMU koprodukují celovečerní dokument o krasobruslařce Vránkové

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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