Mandarinková hrk-hrk buchta překvapí snadnou přípravou. Jemný krém a šťavnaté ovoce tvoří výbornou dvojici

V lednici mi zůstaly dvě plechovky mandarinek, venku bylo těžko dýchatelné dusno a do žádného velkého pečení se mi vážně nechtělo. V takové chvíli u nás znovu došlo na mandarinkovou hrk-hrk-buchtu. Je to poctivá plechová klasika, rychlá, nenáročná a bez zbytečného vážení, postavená hlavně na lehkém krému z mandarinkové šťávy, šlehačky a pudinku bez vaření.
Na tomhle
je sympatické, že vypadá slavnostněji, než kolik času člověku vezme. Upeče se obyčejný moučníku piškotový základ, nechá se pořádně vychladnout a pak přijde ta část, kvůli které si recept dost lidí pamatuje. Krém se krátce vyšlehá, případně se suroviny zavřou do nádoby a prostě se s nimi zatřese. Odtud hrk-hrk. Korpus je dobré nechat opravdu vychladit, jinak se krém drží hůř a může po povrchu zbytečně ujíždět.
Můj tip zní: Mandarinky nedávejte do krému v příliš velkých dílcích. Stačí je lehce překrojit nebo rozdělit prsty. Krém se potom roztírá rovnoměrněji a při krájení se řezy tolik netrhají. Recept na rychlou mandarinkovou hrk-hrk-buchtu
Doba přípravy: zhruba 20 minut Doba pečení: asi 30 minut Teplota trouby: 160 °C Počet porcí: přibližně 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru 1/2 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 2 ks vejce 1 balení prášku do pečiva
Krém: 2 malé plechovky mandarinek 1 balení trvanlivé šlehačky 1 balení ztužovače smetany 1 balení vanilkového pudinku bez vaření, například Créme Olé
Dokončení: podle potřeby nastrouhaná čokoláda nebo čokoládové pecky Postup přípravy hrk-hrk-buchty s mandarinkami
1. Nejdřív zapněte troubu na
160 °C. Plech vyložte pečicím papírem, u téhle buchty se to vyplatí. Hotový korpus se pak lépe vyndává a okraje se netrhají.
2. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte prášek do pečiva, cukr, mléko, olej a vejce. Promíchejte na hladké těsto. Není potřeba ho šlehat nijak dlouho, hlavní je, aby v něm nezůstaly moučné hrudky.
3. Těsto přelijte na připravený plech a stěrkou ho rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Nebude vysoké, s tím se počítá. U této buchty pak hodně práce odvede
mandarinkový krém. Korpus pečte přibližně 30 minut
4. Trouby se ale umějí chovat každá trochu jinak, proto ke konci sledujte barvu povrchu. Upečený plát nechte úplně vychladnout. Teplý základ by krém zbytečně povolil.
Recept na rychlou buchtu s mandarinkami a tvarohem bez vážení
5. Zatím slijte
mandarinky, šťávu ale nevylévejte. Patří do krému a dává mu chuť. Ovoce nechte dobře okapat, větší dílky můžete překrojit.
6. Do vyšší nádoby nebo uzavíratelné sklenice nalijte
šťávu z mandarinek, přidejte trvanlivou šlehačku, ztužovač smetany a pudink bez vaření. Směs vyšlehejte metličkou, nebo nádobu pevně uzavřete a několikrát s ní zatřeste. Tady vzniká ono známé hrk-hrk.
7. Do zhoustlého krému opatrně vmíchejte
mandarinky. Nemusíte s nimi zacházet přehnaně jemně, ale úplně rozmačkané by být neměly. Stačí, aby se rozložily v celé náplni.
8. Krém rozetřete na vychladlý korpus a povrch uhlaďte. Nakonec přidejte
nastrouhanou čokoládu nebo čokoládové pecky.
9. Buchtu dejte nejméně na
1 až 2 hodiny do lednice. Krájejte ji dobře vychlazenou, na kostky nebo řezy. V chladu bez problémů vydrží do druhého dne a často chutná ještě o něco lépe než hned po zatuhnutí. Foto: Cooky.cz, Povrch lze ozdobit kousky mandarinek a pocákat čokoládovou polevou. Rady a malá kuchyňská poznámka k troubě a obměnám Jemnější krém získáte, když mandarinky z kompotu necháte opravdu dobře okapat. Korpus zbytečně nepřepékejte. Jakmile lehce zezlátne a špejle vyjde suchá, může ven. Čokolády na povrch stačí jen trochu. Příliš silná vrstva by snadno přehlušila svěží mandarinkovou chuť.
Předehřátá trouba tu není jen formalita v postupu. Těsto se dostane hned od začátku do stabilního tepla, peče se rovnoměrněji a méně hrozí, že bude působit sraženě. U jednoduchých hrnkových buchet je ten rozdíl vidět víc, než by člověk čekal. Když troubu poctivě nechám rozehřát předem, korpus bývá hezčí na řezu.
Existují i rychlejší nebo odlehčenější obměny. Viděla jsem třeba verzi, kde se místo pečeného korpusu použijí vafle . Dá se to brát jako nouzová varianta nebo letní zkratka, když se nechce zapínat trouba. Já se ale vracím k pečenému základu. Buchta pak líp drží tvar a působí zkrátka poctivěji.
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