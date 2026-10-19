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Polské vodárny chystají tři roky zdražování. Cena vody má každoročně růst až o 10 %

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Od 1. ledna mohou obyvatelé platit více za vodné a stočné. Ceny se od té doby budou každoročně ještě zvyšovat.
Polské vodárny chystají tři roky zdražování. Cena vody má každoročně růst až o 10 %

Polské vodárny chystají tři roky zdražování. Cena vody má každoročně růst až o 10 %

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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