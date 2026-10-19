Polské vodárny chystají tři roky zdražování. Cena vody má každoročně růst až o 10 %

Podle zákona o hromadném zásobování vodou a hromadném odvádění vod připravují vodárenské a kanalizační společnosti tarify za vodu na tři roky a předkládají je ke schválení polskému regulačnímu úřadu. Tříleté období končí v Poznani a její aglomeraci, kde městská společnost Aquanet dodává vodu a vypouští odpadní vody.
Na rozhodnutí Polských Vod se stále čeká. Přesto už je jasné, že obyvatelé Poznaně si za vodu od ledna pravděpodobně připlatí. Společnost plánuje jednotný tarif za vodu pro Poznaň a ostatní obce, kterým slouží, spolu s diferencovaným tarifem za stočné. Pro domácnosti se plánuje zvýšení v průměru od 5 až 10 procent ročně.
V případě kanalizace bude zvýšení tarifů nejnižší pro oblast Poznaně, v průměru o 10 %. V okolních obcích by mohly dosáhnout 20 až 30 %. Podle mluvčího Aquanetu to závisí na spádové oblasti čistírny odpadních vod a na rozdílných nákladech na čištění vody. Zároveň společnost v letech 2027–2029 vyčlení přes 283 milionů zlotých na investice do vodovodní a kanalizační sítě, z čehož téměř 200 milionů zlotých v Poznani.
Minule žádost zamítli
Společnost Polské Vody přezkoumává žádosti o tarify. V roce 2022 byla žádost Poznaně o zkrácení tarifu a zavedení nového zamítnuta. Tehdy se Polské vody snažily zmrazit ceny během období vysoké inflace, aby snížily inflační tlak. Przemyslaw Ciupka, mluvčí společnosti Aquanet říká, že to v té době znamenalo omezení rekonstrukcí a snížení investic a také žádné zvýšení platů pro zaměstnance.
Nové tarify firma představila v kontextu plánovaných investičních výdajů. Lidé si tedy mohou být jisti, že pokud si za vodu připlatí, promítne se jim to do investic. Opravy a investice přitom znamenají menší poruchovost a kvalitnější vodu pro domácností.
Radní s návrhem nesouhlasí
Poznanští radní mají k návrhu Aquanetu výhrady. Zbigniew Czerwiński (Právo a spravedlnost) uvedl, že v mnoha velkých městech, s příklady z Krakova a Varšavy, jsou sazby za vodné a stočné nižší než v Poznani. Paweł Chudziński, generální ředitel Aquanetu, reagoval na jeho obavy konstatováním, že tyto náklady vyplývají z jednotkových nákladů, kapitálových výdajů a vlastnictví infrastruktury.
Tomasz Lewandowski (levice-střed) také nastolil otázku výdajů. Chce srovnávací analýzu tarifů společnosti pro Poznaň a další velká města. Radní Lewandowski se také ptal na podíl Poznaně na příjmech společnosti a apeloval na konkurenceschopnější ceny tarifů, protože nižší životní náklady by mohly povzbudit obyvatele k tomu, aby v Poznani zůstali, a ne se stěhovali do menších obcí. Na otázku ohledně podílu Poznaně na příjmech společnosti předseda Chudziński vysvětlil, že se jedná o 77 %.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, gloswielkopolski.pl, zwielkopolski24.pl, www.storicko.cz