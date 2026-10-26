Lidé nacházejí v parcích barevné kamínky s tajemnými kódy. Jde o oblíbenou hru, která vznikla v Česku

Setkali jste se už také s malovanými kamínky? Nalézt je můžete nejen v parku, ale třeba také na dětském hřišti, turistické stezce nebo jiném turisticky exponovaném místě. Někdy jsou na kamínkách namalovaná zvířátka, jindy třeba květiny. Někteří preferují citáty nebo pár slov povzbuzení. Na druhé straně kamene je napsané číslo a název skupiny na sociálních sítích. Jde o poštovní směrovací číslo.
O co vlastně jde?
Nápad na malování na oblázky, které pak ponecháte na veřejně dostupném místě pro ostatní, vznikl údajně v České republice. Hra se stala populární před šesti lety v době pandemie covidu. Pokračuje však dodnes. Účastníci se sdružují ve skupinách na sociálních sítích, kam vždy dají fotografie nalezeného kamínku.
Autor tak může sledovat, kam se jeho kamínek dostal nebo kdo ho nalezl. Nálezce má několik možností. Vyfotit kamínek a nechat ho na místě. Případně ho posunout na jiné místo. A samozřejmě si ho může také nechat sám pro sebe. Vždy je však dobré do uvedené skupiny dát vědět o nálezu a dalším osudu.
Chcete také malovat?
Když jsme s dcerou nalezly kamínek, musely jsme si ho nechat na památku. A to nebylo všechno. Ten nápad dceru natolik nadchl, že trvala na tom, že musí namalovat svůj kamínek, který někam uloží při příštím výletu. Na kamínky však chtěla malovat běžnými fixy. To určitě není dobrý nápad.
Koupila jsem jí proto akrylové fixy, které jsou pro malování na kamínky mnohem vhodnější. Zvolila jsem pro začátek větší a levnější sadu, jelikož je dcera teprve předškolačka. Dospělým doporučuji kvalitnější barvy. Samozřejmě lze malovat také pomocí štětce klasickými akrylovými barvami, případně jinými voděodolnými fixy. Na závěr je vhodné zalakovat akrylovým lakem.
Na co ještě myslet
Kamínky se sice nechávají na turisticky exponovaných místech, ale je vhodné, aby šlo o místa ekologicky šetrná a nacházející se mimo vegetaci nebo chráněné oblasti. Dbát byste měli také na bezpečnost. Nikdy na kámen neuvádějte kromě poštovního směrovacího čísla bližší údaje o vašem bydlišti. A pamatujte si, že kámen by neměl být příliš velký, aby se dal pohodlně přenášet.
Hra se dostala do celého světa
Tato zábava se dostala do mnoha míst světa. Maluje se například v Anglii, ale také ve Švýcarsku, kde se zapojují také děti. Jeden z diskutujících na internetu se pochlubil, že si do Vratislavi přivezl kamínek z Tenerife. Na tomto ostrově ho prý zanechala paní z Kanady. Pokud se tedy chystáte na dovolenou do zahraničí, vezměte s sebou kamínky a napište, odkud pocházíte. Kdoví, třeba se právě váš kamínek dostane na druhou stranu zeměkoule.
Zdroje článku: ogloszenia.trojmiasto.pl, sukces.rp.pl, www.mjakmama24.pl, www.storicko.cz