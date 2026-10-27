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Řidiči je používají k přehrávání hudby v autě. Polský úřad zakázal prodej šesti modelů FM transmitterů

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Úřad pro elektronické komunikace se zabýval vysílači v automobilech.  Pod drobnohled se dostala oblíbená zařízení v polských autech.
Řidiči je používají k přehrávání hudby v autě. Polský úřad zakázal prodej šesti modelů FM transmitterů

Řidiči je používají k přehrávání hudby v autě. Polský úřad zakázal prodej šesti modelů FM transmitterů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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