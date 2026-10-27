Řidiči je používají k přehrávání hudby v autě. Polský úřad zakázal prodej šesti modelů FM transmitterů

FM vysílač je užitečný ve starších autech, jejichž rádio se bezdrátově nepřipojuje k chytrému telefonu. Umožňuje streamovat hudbu z telefonu a některé modely také umožňují telefonovat přes reproduktory auta. Ne všechny modely prodávané na polském trhu však splňují normy. Úřad pro elektronické komunikace (UKE) provedl kontrolu populárních zařízení a odhalil formální nedostatky.
Musí splňovat normy
Stejně jako jiná elektronická zařízení prodávaná v EU musí vysílače splňovat určité normy. Koneckonců fungují na bázi rádiových vln. Dodržování těchto požadavků je zásadní pro zajištění toho, aby zařízení nerušilo jiné přijímače založené na rádiovém signálu.
Úřad pro elektronické komunikace (UKE) oznámil, že většina modelů nesplňovala alespoň jeden požadavek. Osm z deseti zařízení bylo shledáno nevyhovujícími. Byla testována, aby se zajistilo, že používají frekvence v souladu s předpisy a nezpůsobují nadměrné elektromagnetické rušení.
Seznam zahrnuje vysílače Reinston TRA02, TRA03, Xblitz X450, X650 a Baseus S-09. U nich byly zjištěny nesrovnalosti týkající se efektivního vyzářeného výkonu. Vakoss TC-B435 zase generoval nadměrné elektromagnetické rušení.
Jak vybrat legální FM vysílač?
Pouze dva vysílače Savio splňovaly všechny požadavky: TR-14 a TR-15. Úřad pro elektronické komunikace (UKE) doporučuje před nákupem zkontrolovat označení CE, informace od výrobce, identifikační údaje modelu a uživatelskou příručku. Seznam nevyhovujících produktů úřad zveřejňuje ve Veřejném informačním bulletinu.
Jak FM transmitter funguje
FM vysílač se zapojuje do zásuvky v autě. Tam získává energii potřebnou k provozu. Po zapojení se zařízení zapne a dojde k zobrazení požadované frekvence. Na tuto frekvenci je třeba nastavit rádio ve vozidle. Telefon se obvykle k zařízení připojuje bezdrátově pomocí bluetooth. Setkala jsem se však i se zařízením, které bylo nutné připojit kabelem.
A jak připojit? Důležité je po připojení k telefonu naladit autorádio. Ideální je najít frekvenci, která nebude rušena okolními rozhlasovými stanicemi. Nastavte tedy frekvenci vysílače FM a pak už můžete začít poslouchat cokoliv ze svého telefonu. Pro dosažení nejlepší kvality zvuku upravte hlasitost telefonu a autorádia podle potřeby.
Výhoda zařízení
Kromě toho, že můžete poslouchat cokoliv ze svého telefonu, tedy nejen hudbu, ale třeba také oblíbené podcasty, můžete díky tomuto zařízení také pohodlně telefonovat pomocí handsfree. To je pro mě v podstatě to nejdůležitější. Přijímat hovory během jízdy někdy musím a můj vůz nemá integrované handsfree v rádiu. Přijímat hovor z telefonu nechci. Nejen proto, že je to zakázané, ale sama to považuji za nebezpečné.
Zdroje článku: spidersweb.pl, finanse.wp.pl, www.fakt.pl, www.storicko.cz