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Polsko nemá povinné zimní pneumatiky. Letní obutí však může řidičům způsobit drahé komplikace

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V Polsku můžete dostat pokutu za pneumatiku, ale ne za nepoužívání zimních pneumatik v zimě. Klíčová je hloubka dezénu.
Polsko nemá povinné zimní pneumatiky. Letní obutí však může řidičům způsobit drahé komplikace

Polsko nemá povinné zimní pneumatiky. Letní obutí však může řidičům způsobit drahé komplikace

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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