Polsko nemá povinné zimní pneumatiky. Letní obutí však může řidičům způsobit drahé komplikace

Polské předpisy nestanovují lhůtu, do kdy musí mít osobní automobil přezuto na zimní pneumatiky. Je tedy zcela legální jezdit na letních pneumatikách v listopadu, prosinci nebo třeba v lednu. Vždy je však potřeba, aby pneumatiky splňovaly technické požadavky. Absence zákonného požadavku však neznamená, že je jízda na letních pneumatikách na sněhu nebo na zledovatělých vozovkách dobrý nápad.
Pokuta až 3000 PLN
Polští policisté nemohou řidiče pokutovat, pokud budou mít uprostřed zimy na vozidle letní pneumatiky. Policisté však mají právo udělit řidičům pokutu až do 3000 zlotých za sjeté pneumatiky a celkově špatný technický stav vozidla. Pneumatiky by měli mít vzorek minimálně 1,6 mm.
Je však třeba si uvědomit, že u letní pneumatiky je tato hodnota při nízkých teplotách čistě iluzorní – takové auto jednoduše „plave“ na silnici. Na pneumatikách by také neměly být žádné praskliny nebo viditelné puchýře. Kola na levé a pravé straně stejné nápravy (např. přední) musí mít shodný dezén a být stejného modelu. Míchání pneumatik s různými specifikacemi je zakázáno.
Kolik stojí výměna pneu
Pokud se rozhodnete vyměnit pneumatiky v servisu, musíte počítat s tím, že vás to bude něco stát. Cena výměny pneumatik se liší v závislosti na velikosti ráfku. A pochopitelně záleží také na tom, do jakého servisu pojedete. Ve velkých městech jsou totiž ceny obecně až o 30 % vyšší. Kompletní výměna čtyř pneumatik (demontáž, montáž a vyvážení) obvykle stojí 150 až 300 PLN.
Dejte si přitom pozor na skryté poplatky, protože konečný účet by díky nim mohl rapidně stoupnout. Autoservisy si účtují příplatek za servis systému TPMS (od 10 do 35 PLN za kolo), montáž tvrdých run-flat pneumatik (příplatků 40–160 PLN za sadu), výměnu ventilů a likvidaci starých pneumatik (10–25 PLN za sadu). Skladování pneumatik v „hotelu pro pneumatiky“ po dobu jedné sezóny v současnosti stojí kolem 80–200 PLN.
Jak to mají jinde?
Například v Čechách platí povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března. V tomto období jsou však zimní pneumatiky povinné jen tehdy, když se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. Případně lze takové podmínky během jízdy očekávat. Pokud je silnice suchá nebo teplá, pak v podstatě zimní pneumatiky povinné nejsou.
Od 1. listopadu vstoupila v platnost povinnost používat sezónní pneumatiky také v Rakousku. U osobních automobilů předpisy podmiňují povinnost používat zimní pneumatiky stavem vozovky. Jízda bez správných pneumatik může vést k pokutám od 100 EUR (440 PLN) až do 10 000 EUR. Zimní pneumatiky v Rakousku by auta měla mít obutá až do 15. dubna. V Rakousku jsou povoleny i celoroční pneumatiky , pokud jsou řádně označeny. Pneumatiky označené M+S, MS nebo M&S se považují za zimní pneumatiky, stejně jako ty s alpským symbolem, který představuje horu se třemi vrcholy a sněhovou vločkou (3PMSF).
Zdroje článku: www.gazetaprawna.pl, www.auto-swiat.pl, auto.dziennik.pl, www.storicko.cz