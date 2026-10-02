POLITICKÁ KORIDA: Opravit zimák, nebo postavit novou arénu?

Měl by Hradec Králové zásadně zrekonstruovat současný zimní stadion, nebo postavit novou arénu na jiném místě? Kterou variantu podporujete a jak by ji podle vás mělo město financovat?
Odpovědi nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle data a času doručení do redakce. Neodpověděly tyto kandidující subjekty: Hradecká levice; PIRÁTI a STAROSTOVÉ; SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí.
Martin Soukup Martin Soukup (ODS)
Otázka „měl by“ není na místě. Bohužel musí. Musíme rozhodnout, jakou cestou půjdeme. A to není jen o rozhodnutí politiků – jejich názor upraví památková péče, správci inženýrských sítí, dopravní inženýři, výpočty kapacity, požadavky na parkování a v neposlední řadě forma financování. Stávající budova je už ve střednědobém horizontu neprovozuschopná. Pokud najdeme vhodné místo, jsem pro výstavbu nové haly. Pokud ne, musíme pracovat s lokací stávající a počítat s různými omezeními. Bylo by bez informací laciné říci, jestli preferuji výhradně nový stadion nebo výhradně rekonstrukci. Diskuse totiž, kormě výkřiků na sociální sítích, nebyla seriozně zahájena.
Jan Holásek Jan Holásek (Náš Hradec)
Výstavba nového hokejového stadionu je nové téma, které vyžaduje hlubší analýzu a bude jedním z úkolů pro nové vedení města. Nejprve je potřeba odpovědně vytipovat vhodný a dobře dostupný pozemek, pravděpodobně také změnit územní plán. Rekonstrukce stávajícího stadionu podle nás nedává velký smysl. Pozemek je stísněný a vzhledem k poloze v centru bychom si zde dokázali představit vhodnější využití, například pro bydlení a služby. Stavba nové arény je ale obrovská investice, na kterou město samo nemá dostatek prostředků. Bude proto nutná spolupráce se soukromým sektorem.
Martina Erbsová Martina Erbsová (Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL)
Hradeckému hokeji bych přála nové zázemí i vstup většinového majitele do klubu, podobně jako v případě hradeckého fotbalu. Již teď je evidentní spojitost opraveného malšovického stadionu s úspěchy týmů, zájmu o sportování, pozitivního vnímání Hradce i mimo ČR a zvýšení návštěvnosti města.
Než k další nákladné rekonstrukci hokejové arény ze 70. let se kloníme k novostavbě ideálně mimo centrum, kvůli omezeným možnostem parkování a bezpečnosti pohybu. Vedlejší menší hala určená veřejnosti také naráží na nedostatek kapacit pro sportování. Celkově by prostor na Orlickém nábřeží v blízkosti centra zasloužil rekultivovat, aby sloužil veřejnosti.
Sport v Hradci není jen o vrcholovém sportu a fotbalu a hokeji. Rozvíjet by potřebovala i jiná sportovní odvětví a sportoviště např. atletický stadion, hala Slávie, úspěchy slaví basketbal. Otevřela se také otázka dalšího plaveckého bazénu.
Nejdříve si ale musíme si ujasnit investiční priority nejen do sportu, zjistit stav projektů a podle toho zajistit jejich financování.
Pavlína Springerová Pavlína Springerová (HDK a TOP 09 s podporou Hrad. kantorů a nestraníků)
Za mě je správnou cestou nová multifunkční aréna. Současný zimní stadion má dlouhou historii, ale jeho zásadní rekonstrukce by znamenala téměř dvoumiliardovou investici do objektu, který má vážné technické a prostorové limity. Navíc by podle dostupných závěrů nešla rozumně etapizovat a provoz by se musel na několik sezon přerušit.
To by bylo drahé látání děr. Hradec by proto měl mít odvahu připravit nové řešení pro hokej, sport, kulturu i velké akce na další desítky let. Financování musí být kombinované: město, kraj, stát, případně soukromý partner a rozumný investiční úvěr. Ne na úkor škol, sociálních služeb nebo běžného provozu města.
Nová aréna není rozmar. Je to strategické rozhodnutí, jestli budeme dalších padesát let jen opravovat minulost, nebo postavíme infrastrukturu pro budoucnost.
Lukáš Fiedler Lukáš Fiedler (ANO 2011)
Otázka budoucnosti hradeckého hokejového stánku rezonuje městem. Hradec by si novou, moderní arénu nepochybně zasloužil. Je však potřeba sportovní nadšení oddělit od politického marketingu. Současné návrhy působí spíše jako PR téma současného vedení města před volbami. Město má i jiné potřebné investice.
Kterou variantu tedy podporuji? Je nutné rozhodovat výhradně na základě tvrdých ekonomických dat a podrobného vyhodnocení. Než se zcela zanedbají stávající haly, kde je třeba i po dobu případné výstavby hrát, musíme mít jasno v klíčových otázkách: Kde přesně má aréna stát a jaké úpravu území to vyžaduje? Já jsem příznivcem nové haly, která by byla do značné míry z provozního hlediska samo financovatelná.
Co se týče financování, celá zátěž nesmí ležet pouze na městském rozpočtu. Správnou cestou je kombinace více zdrojů: využití dotačních titulů (Národní sportovní agentura, Královéhradecký kraj) a zapojení soukromého kapitálu či silných partnerů. Rozhodujme s rozvahou, ne horkou jehlou. Stavíme to na desítky let!
Ilona Dvořáková Ilona Dvořáková (SALON REPUBLIKY 21)
Rozhodnutí o tom, zda by mělo město zrekonstruovat současný zimní stadion (ve skutečnosti půjde spíše o novostavbu na stávajícím místě) nebo postavit nový v jiné lokalitě, musí předcházet důsledné vyhodnocení všech hledisek – od urbanistických a architektonických, přes dopravní a technická až po bezpečnostní či ekonomická. V tuto chvíli nelze jasně říci, která varianta bude lepší. Jsme obeznámeni se situací v Jihlavě, kde před několika lety řešili stejné dilema. Nakonec se rozhodli pro stavbu nové arény na místě původního zimního stadionu v centru města a dnes toto rozhodnutí hodnotí jako jednoznačně správné. Jsme pro to, aby proběhlo další posouzení možných variant pro finální výběr té nejlepší z nich a následně přípravné práce – zejména regulérní architektonická soutěž na podobu nové arény a poté projektové práce. Co se týče financování, tak zde se to jednoznačně neobejde bez soukromých investorů, protože takto náročná stavba je zcela mimo současné i výhledové rozpočtové možnosti města.
Roman Pátek Roman Pátek (PRO Právo Respekt Odbornost, Svobodní, PŘÍSAHA)
Obě varianty mají svá pro a proti. Rekonstrukce zachová stadion v centru, ale klub by musel na několik sezon do azylu. Novostavba je pro hokej lepší, jenže znamená nové pozemky, infrastrukturu a větší riziko. Jako ekonom se na to dívám především přes rozpočet. A jeho schodek za současné koalice čtyři roky rostl, pro letošek je plánovaný na více než 870 milionů korun.
Varováním je fotbalový stadion: neměl překročit 605 milionů, nakonec stál 763 milionů. Nechci, aby se to opakovalo. Radnice dnes novou arénu prosazuje, aniž by lidem řekla, kolik bude stát. Srovnání obou variant včetně provozních nákladů veřejnost nemá, a proto dnes nelze odpovědně říct, která je lepší. Rozhodl bych podle celkové nákladovosti. Financování? Maximum ze státních dotací, od kraje a partnerů, žádné další zadlužování města naslepo.