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Hradec o víkendu láká na Kabát, lampionový průvod, jógu i běh pro pejsky

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Strašidla v ulicích, dýně na každém rohu a Kabát na plné pecky. Poslední říjnový víkend v Hradci Králové rozhodně nebude nuda, ať už chcete vyrazit s dětmi, zasportovat si, nebo si pořádně zařádit.
Hradec o víkendu láká na Kabát, lampionový průvod, jógu i běh pro pejsky

Hradec o víkendu láká na Kabát, lampionový průvod, jógu i běh pro pejsky

Zdroj: Kapela Kabát
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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