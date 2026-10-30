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Dětský pokoj v podkroví zničily plameny. Jeden člověk se nadýchal zplodin

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Dennívýzva
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Z dětského pokoje v Kocléřově na Trutnovsku nezůstalo žádné vybavení. Zničil ho požár, při kterém kouř zasáhl celé podkroví bytu. Jeden člověk se nadýchal zplodin. Hasiči plameny zastavili dřív, než se rozšířily dál, škodu přesto odhadli na půl milionu korun.
Dětský pokoj v podkroví zničily plameny. Jeden člověk se nadýchal zplodin

Dětský pokoj v podkroví zničily plameny. Jeden člověk se nadýchal zplodin

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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