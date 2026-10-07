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Policie hledá šestnáctiletou dívku, která v pondělí nepřišla do školy

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Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po šestnáctileté chovance Dětského domova Budišov. Ta v pondělí ráno odešla z internátu, do školy ale už nepřišla.
Policie hledá šestnáctiletou dívku, která v pondělí nepřišla do školy

Policie hledá šestnáctiletou dívku, která v pondělí nepřišla do školy

Zdroj: Daniela Drozdová + Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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