McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl
Článek byl publikován 02.11.2026 08:14
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