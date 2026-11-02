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McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl

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Connor McDavid si v utkání Edmontonu s New York Rangers připsal třicátou asistenci sezony. Dokázal to o zápas dříve než Wayne Gretzky v ročníku 1984/85. Oilers vyhráli 4:1 a jejich kapitán stihl ještě další klubový rekord.
McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl

McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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