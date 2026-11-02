Legendární Ptáci jako seriál. Novou verzi píše pro HBO tvůrce Zoufalých manželek

Alfred Hitchcock bývá spojován s nálepkou mistra hororu, za horor by se ale daly považovat pouze dva jeho snímky. Jedním z nich jsou Ptáci (The Birds), adaptace povídky Daphne du Maurier, v níž se ptactvo brutálně obrátí proti lidstvu. Příběh nyní uvidíme znovu, tentokrát v seriálu HBO.
Původní povídka sledovala farmu v Anglii, kde se válečný veterán a jeho rodina připravují na zimu a se znepokojením sledují zprávy o podivném chování ptáků. To brzy zažijí na vlastní kůži. Povídku z roku 1952 adaptoval o 11 let později Alfred Hitchcock, přesídlil děj do přístavního kalifornského města, premisu orámoval příběhem Melanie (Tippi Hedren), která se sem přestěhuje za svým novým přítelem. Zjevně si na návštěvu vybrala špatný čas, protože obyvatelé mají brzy poznat, zač je toho ostrý zobák.
Pilot nového seriálu píše Tom Spezialy, scenárista Zoufalých manželek, Pozůstalých nebo nového Blade Runnera 2099. Právě práce na Zoufalých manželkách je pro nové pojetí zřejmě klíčová, protože seriáloví Ptáci slibují jak vztahové drama, tak odhalování záhad. Řádění ptáků, které je v původní povídce i filmu spíš záhadou, dostane v seriálu zřejmě konkrétní důvod. Alespoň to naznačuje anotace připravovaného seriálu.
Hlavní postavou je totiž Myra Massey (Sarah Snook ze seriálového klenotu Boj o moc), která se zrovna soudí o opatrovnictví malé dcery. Situaci řeší tak, že s dcerkou odjede do rodného městečka. Zde se nedávno odehrála zvláštní věc, a sice zmizení Myřiny kamarádky. Zároveň se objevují podivně se chovající ptáci, kteří napadají každého, kdo je s činem nějak spojený. Čeká nás tak nejen zvířecí horor, ale mysteriózní podívaná.
Není se čemu divit, samotná premisa o městě, na které z neznámých důvodů útočí ptáci, není pro celý seriál dost nosná. Ostatně v případě Ptáků nejde ani tak o to adaptovat konkrétní příběh, ten je nakonec i v původní povídce jenom rámcem pro premisu. Je to koncept, se kterým si mohou tvůrci nakládat, jak se jim zlíbí, a stejně to bude rozeznatelná adaptace Ptáků, pokud se bude dílo týkat ptáků útočících na lidi s až krvavou urputností.
Podívejte se také na nejlepší filmy, kde zvířata útočí, podle Kinoboxu.
Zdroj: Variety