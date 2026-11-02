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Legendární Ptáci jako seriál. Novou verzi píše pro HBO tvůrce Zoufalých manželek

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Alfred Hitchcock bývá spojován s nálepkou mistra hororu, za horor by se ale daly považovat pouze dva jeho snímky. Jedním z nich jsou Ptáci (The Birds), adaptace povídky Daphne du Maurier, v níž se ptactvo brutálně obrátí proti lidstvu. Příběh nyní uvidíme znovu, tentokrát v seriálu HBO.
Legendární Ptáci jako seriál. Novou verzi píše pro HBO tvůrce Zoufalých manželek

Legendární Ptáci jako seriál. Novou verzi píše pro HBO tvůrce Zoufalých manželek

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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