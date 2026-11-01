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Past na řidiče na Třebíčsku. Vandal zahrabal do cesty kovové desky s trny

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Dennívýzva
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Policisté v Hrotovicích na Třebíčsku nyní šetří neobvyklý případ. Zatím neznámý vandal záměrně ničí auta, a to podomácku vyrobenými kovovými deskami s navařenými kovovými trny, trubky, šrouby, hřeby a další předměty, které částečně zahrabal do polní cesty.
Past na řidiče na Třebíčsku. Vandal zahrabal do cesty kovové desky s trny

Past na řidiče na Třebíčsku. Vandal zahrabal do cesty kovové desky s trny

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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