Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Zdravé dezerty, které si zamiluješ: 7 receptů naprosto bez výčitek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máš chuť na něco sladkého, ale nechceš sáhnout po kupovaných sušenkách nebo zákuscích plných cukru? Nemusíš. Zvládneš je i doma, navíc kvalitně.
Tyhle dezerty nejsou nabouchané cukrem a zasytí tě.

Tyhle dezerty nejsou nabouchané cukrem a zasytí tě.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Jsme kočky
Když se mozek odtrhne od reality. Všechno, co potřebuješ vědět o schizofrenii
Když se mozek odtrhne od reality. Všechno, co potřebuješ vědět o schizofrenii
Jaký typ partnera hledáme podle horoskopu? Některá čeká na romantického rytíře, jiná na svobodomyslného dobrodruha!
Jaký typ partnera hledáme podle horoskopu? Některá čeká na romantického rytíře, jiná na svobodomyslného dobrodruha!

Přemýšlíš, proč tě to vždycky táhne k určitým typům mužů? Možná za to může znamení, ve kterém ses narodila!...

„Manžel mi po 15 letech oznámil, že je gay. Máme spolu tři děti,“ píše Jana (41)
„Manžel mi po 15 letech oznámil, že je gay. Máme spolu tři děti,“ píše Jana (41)

Ještě ráno byla přesvědčená, že řeší běžné manželské problémy. Večer už věděla, že se jí život zbortil...

Rychlý koláč na plech: hoď na těsto sezónní ovoce a užij si dokonale křupavou drobenku!
Rychlý koláč na plech: hoď na těsto sezónní ovoce a užij si dokonale křupavou drobenku!

Rychlý koláč na plech je absolutní král všech nečekaných návštěv, lenivých neděl i momentů, kdy tě proste...

Nevěra podle horoskopu: zjisti, jestli máš doma věrného psa, nebo záletníka!
Nevěra podle horoskopu: zjisti, jestli máš doma věrného psa, nebo záletníka!

Nevěra je pro většinu z nás noční můrou, ale astrologové mají jasno: sklon k záletům máme napsaný ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

Všechny články tohoto autora →
Jsme kočky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.