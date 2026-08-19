Zdravé dezerty, které si zamiluješ: 7 receptů naprosto bez výčitek

- Tvarohový pohár s lesním ovocem
- Banánové ovesné sušenky
- Jogurtový cheesecake do skleničky
- Čokoládová chia pěna
- Pečená jablka s ořechy a skořicí
- Proteinové lívanečky s ovocem
- Domácí frozen yogurt
Velkou výhodou domácích dezertů je, že přesně víš, co obsahují. Můžeš si upravit množství cukru, přidat víc ovoce, bílkovin nebo vlákniny a přizpůsobit recept svým chutím i dietním preferencím. A protože víme, že přesně tohle je to, co chceš, máme pro tebe 7 jednoduchých receptů, které zvládneš připravit bez složitých postupů a které si můžeš dopřát k snídani, svačině i jako sladkou tečku po obědě.
Tvarohový pohár s lesním ovocem
První recept hned dokazuje úplně přesně, že zdravý dezert nemusí znamenat hodiny v kuchyni. Tvaroh dodá tělu pořádnou dávku bílkovin, lesní ovoce příjemnou svěžest a hrst ořechů zase zdravé tuky i křupavou strukturu. Výsledkem je lehký dezert, který zasytí mnohem líp než obyčejný pudink.
Velkou výhodou je i jeho variabilita. V létě můžeš použít čerstvé ovoce, v zimě bez problémů sáhni po mraženém. Když přidáš trochu skořice nebo vanilky, dezert získá ještě výraznější chuť.
Co potřebuješ: měkký tvaroh, řecký jogurt, lesní ovoce, med nebo čekankový sirup, hrst nasekaných ořechů a špetku vanilky
Jak na to?
- Smíchej tvaroh s jogurtem a podle chuti přidej med nebo čekankový sirup.
- Do skleničky potom vrstvi krém, ovoce a nasekané ořechy. Pořád dokolečka.
- Nakonec ozdob několika plody a nech aspoň 10 minut vychladit.
Banánové ovesné sušenky
Máš doma přezrálé banány a je ti líto je vyhodit? Tak přesně tehdy přichází ten správný čas na tyhle jednoduché sušenky. Nepotřebuješ žádné nesmyslné haldy nádobí ani dlouhé pečení, co se vyrovná tomu vánočnímu.
Banány dodají těstu přirozenou sladkost, takže není nutné přidávat velké množství cukru, a ovesné vločky zase zajistí, že tě sušenky zasytí mnohem líp než běžné kupované sladkosti. Do těsta můžeš přidat i nasekané ořechy, hořkou čokoládu, rozinky, sušené brusinky nebo třeba kokos. Pokaždé tak vznikne trochu jiná chuť a sušenky tě jen tak neomrzí. Hodí se ke kávě, k svačině do práce i jako rychlá energie na výlet.
Co potřebuješ: 2 zralé banány, 180 g jemných ovesných vloček, lžičku skořice, hrst nasekaných vlašských ořechů, 30 g hořké čokolády a podle chuti trochu vanilkového extraktu
Jak na to?
- Banány rozmačkej vidličkou na hladké pyré a vmíchej ovesné vločky, skořici, vanilku, nasekané ořechy i čokoládu.
- Z těsta tvoř malé placičky, které položíš na plech vyložený pečicím papírem.
- Peč přibližně 15 až 18 minut při 180 °C, dokud sušenky nezezlátnou.
- Byť budeš v těžkém pokušení, nech je vychladnout, aby se krásně zpevnily.
Jogurtový cheesecake do skleničky
Cheesecake patří mezi nejoblíbenější dezerty, ale jeho klasická podoba bohužel bývá plná másla, cukru a smetany. Jestli si chceš dopřát podobnou chuť v odlehčené verzi, vyzkoušej cheesecake do skleničky.
Lehký krém z řeckého jogurtu a tvarohu krásně doplní svěží ovoce i křupavý základ z ovesných sušenek. Dezert si navíc můžeš připravit den dopředu a nechat ho přes noc vychladit. Druhý den budou chutě ještě výraznější a krém se příjemně zpevní. Neboj se ho proto vytasit na jakoukoli návštěvu. Ostudu ti rozhodně neudělá.
Co potřebuješ: 250 g měkkého tvarohu, 200 g řeckého jogurtu, 6 celozrnných nebo ovesných sušenek, lžíci rozpuštěného másla, 2 lžičky medu, citrónovou šťávu, vanilkový extrakt a čerstvé jahody nebo borůvky
Jak na to?
- Sušenky rozdrť a promíchej je s rozpuštěným máslem.
- Směs rozděl na dno skleniček.
- Tvaroh smíchej s jogurtem, medem, trochou citrónové šťávy a vanilkou.
- Krém navrstvi na sušenkový základ, ozdob ovocem a nech alespoň dvě hodiny odležet v lednici.
- Nakonec ho můžeš dozdobit lístky máty.
Čokoládová chia pěna
Teď se podrž! Máš chuť na pořádně čokoládový dezert, ale nechceš po něm mít pocit těžkého žaludku a výčitky kvůli váze? Skvělou alternativou ke klasickým pudinkům nebo čokoládovým krémům je právě tahle chia pěna.
Díky chia semínkům obsahuje vlákninu i zdravé tuky a zasytí mnohem líp než běžné sladkosti. Navíc ji připravíš během pár minut a zbytek práce za tebe udělá lednice. Nejlepší je připravit si ji večer a nechat přes noc odležet. Semínka během několika hodin nasáknou tekutinu, vytvoří jemnou krémovou konzistenci a všechny chutě se božsky propojí.
Před podáváním můžeš pěnu ozdobit čerstvým ovocem, hoblinkami kvalitní hořké čokolády nebo nasekanými lískovými ořechy.
Co potřebuješ: 300 ml mléka nebo rostlinného nápoje, 4 lžíce chia semínek, lžíci kvalitního kakaa, 1–2 lžičky medu nebo čekankového sirupu, půl lžičky vanilkového extraktu a čerstvé ovoce na ozdobení
Jak na to?
- V misce promíchej mléko, kakao, med a vanilkový extrakt.
- Přisyp chia semínka a důkladně promíchej, aby se neslepila.
- Po 10 minutách směs ještě jednou promíchej a dej ji aspoň na 4 hodiny, ideálně přes noc do lednice.
- Před podáváním ozdob ovocem nebo trochou nastrouhané hořké čokolády.
Pečená jablka s ořechy a skořicí
V tomhle případě stačí jen minimum obyčejných surovin a vznikne dezert, který provoní celý byt jako mámin štrúdl. Pečená jablka jsou tak krásným důkazem, že zdravější mlsání nemusí být složité ani drahé.
Ovoce díky pečení krásně zesládne, takže není potřeba přidávat velké množství cukru. Skořice navíc dodá dezertu typickou hřejivou vůni, která připomíná podzimní a zimní večery s padajícím listím za okny. Nespornou výhodou receptu je to, že ho můžeš podávat teplý i studený.
Skvěle chutná samotný, ale výborně si rozumí taky s řeckým jogurtem, tvarohem nebo kopečkem domácího jogurtového krému. Pokud máš ráda výraznější chuť, přidej do náplně rozinky nebo nasekané mandle. A když kapičku rumu, tak jedině tajně…
Co potřebuješ: 4 větší jablka, hrst nasekaných vlašských ořechů, 2 lžičky skořice, 2 lžičky medu, hrst rozinek podle chuti a trochu citrónové šťávy a kapku rumu (nemusí být)
Jak na to?
- Jablka omyj, odřízni vršek a opatrně vykroj jadřinec.
- Smíchej ořechy, skořici, rozinky a med a vzniklou směsí jablka naplň.
- Pokapej je několika kapkami citrónové šťávy a peč asi 30 minut při 180 °C, dokud nezměknou.
- Podávej ještě teplá nebo je nech vychladnout, záleží na tobě.
Proteinové lívanečky s ovocem
Pokud hledáš sladkou snídani nebo svačinu, která tě zasytí na delší dobu, proteinové lívanečky jsou skvělou volbou. Díky tvarohu a vejcím obsahují dostatek bílkovin, takže po nich nebudeš mít za hodinu znovu hlad a nebudeš hledat tu zapomenutou čokoládu, co ji už půl roku sušíš v kabelce.
V porovnání s klasickými lívanci nepotřebují velké množství cukru ani mouky, přesto jsou krásně nadýchané a vláčné.
Co potřebuješ: 250 g měkkého tvarohu, 2 vejce, 60 g jemných ovesných vloček nebo ovesné mouky, lžičku prášku do pečiva, špetku skořice, trochu vanilkového extraktu, kokosový olej na potření pánve a čerstvé ovoce na podávání
Jak na to?
- Tvaroh vyšlehej s vejci, přidej ovesné vločky, prášek do pečiva, skořici a vanilku.
- Nech těsto asi 10 minut odpočinout, aby vločky nasákly tekutinu.
- Na lehce potřené rozehřáté pánvi smaž malé lívanečky z obou stran dozlatova.
- Podávej je s ovocem, řeckým jogurtem nebo trochou ořechového másla.
Domácí frozen yogurt
Velký hit letošního léta na sociálních sítích! Když venku panují letní vedra, málokdo odolá zmrzlině. Domácí frozen yogurt ale představuje lehčí alternativu, která osvěží stejně dobře, a navíc obsahuje míň cukru než většina kupovaných variant.
Jeho příprava zabere jen pár minut a díky ovoci získá přirozeně sladkou chuť bez zbytečných dochucovadel. Stačí mít v mrazáku zásobu nakrájeného ovoce, a kdykoli dostaneš chuť na něco studeného, můžeš si během pár minut připravit krémový dezert. Výborně fungují jahody, maliny, borůvky, mango i banán, které můžeš různě kombinovat podle vlastní chuti.
Co potřebuješ: 250 g řeckého jogurtu, 250 g mraženého ovoce, banán, 1–2 lžičky medu nebo čekankového sirupu a trochu vanilkového extraktu
Jak na to?
- Do výkonného mixéru vlož mražené ovoce, banán, řecký jogurt, vanilku a podle chuti med.
- Všechno rozmixuj do hladkého krému.
- Podávej hned jako měkkou zmrzlinu nebo směs přendej do uzavíratelné nádoby a dej ji ještě na jednu až dvě hodiny do mrazáku, aby více ztuhla.
Bonusové tipy závěrem
Neboj se při přípravě experimentovat a recepty si upravovat podle vlastních chutí. Jednou přidej sezónní ovoce, podruhé vyměň med za rozmačkaný banán nebo vyzkoušej jiný druh ořechů. Díky nepatrným obměnám tě domácí dezerty jen tak neomrzí. Můžeš si zkusit připravit třeba:
Chybí ti tu tvůj oblíbený zdravý dezert? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autorka článku: Bára Klímová
Použité zdroje:
- foodnetwork.co.uk/healthy/packages/healthy-every-week/healthy-desserts/healthy-dessert-recipe-ideas?utm_medium=domestic&utm_source=foodnetwork.com
- ceskatelevize.cz/porady/13247865949-napeceno/12590-recepty/8604-nadychany-tvarohovy-dezert
- youtube.com/watch?v=VDqjqiWGN1A
- dvojka.rozhlas.cz/na-farme-byste-me-nepoznali-eliska-hlavacova-o-zivote-po-vitezstvi-v-pece-cela-9622408
- tasteofhome.com/collection/healthy-dessert-recipes