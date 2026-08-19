Čínský horoskop lásky: Několik znamení zvěrokruhu čeká osudová romantika. Jedno z nich si však musí dát velký pozor na nové známosti

Obyvatelé Číny tento měsíc slaví Qixi Festival, který je ve světě znám také jako čínský Valentýn. Festival Qixi, čínsky 七夕节 (Qīxījié), je pojmenován podle sedmého dne sedmého lunárního měsíce v tradičním čínském kalendáři. V čínštině znamená qī „sedm“, xī „večer“ a jié „festival“ nebo „svátek“. Letos oslavy připadají na 19. srpna 2026. Kořeny festivalu sahají více než 2 000 let do minulosti a jsou spojeny s legendárním romantickým příběhem. Ačkoli se dnes již mezi mladými lidmi neslaví v takové míře jako v minulosti, stále představuje významnou součást čínské historie a tradice, jejíž kořeny sahají až do období dynastie Chan.
Jaký příběh stojí za tímto známým svátkem?
Qixi je spojen s dvojicí zamilovaných, jejichž osudy jsou sice propojené, ale připravte se na smutný závěr. Jde o jeden z nejromantičtějších příběhů čínské mytologie. Podle staré čínské legendy byla Zhinü dcerou Nebeského císaře, která na obloze tkala ta nejkrásnější oblaka a následně jimi každý den zdobila nebesa. Jednoho dne jí padl do oka obyčejný muž. Mladý pastýř jménem Niulang, do kterého se už při prvním setkání zamilovala. Nakonec se vzali, měli děti a žili běžným životem smrtelníků.
Netrvalo dlouho a o jejich lásce se dozvěděl Nebeský císař, jehož velmi rozzlobilo její zanedbávání tkalcovských povinností. Rozhodl se proto jejich milostný život ukončit a vytvořil mezi nimi řeku hvězd. Oba tak museli v zármutku žít na opačných stranách nebeské řeky. Zhinü se podle legendy stala nejjasnější hvězdou v souhvězdí Lyry, Vegou, a Niulang se stal hvězdou Altair, nejjasnější hvězdou v souhvězdí Orla. A co má společného sedmý den sedmého měsíce lunárního kalendáře s tímto svátkem? Je to jediný den v roce, kdy jim císař dovolil se setkat.
https://www.youtube.com/watch?v=659OFr6qIv8
Jak se svátek lásky slavil dříve a jak se slaví dnes?
Již výše zmíněná Zhinü je v Číně bohyní tkaní. Ženy ve starověké Číně se k bohyni modlily, aby jim požehnala a dopřála jim co nejlepší dovednosti v tkaní a vyšívání, a také aby jim pomohla najít budoucího manžela. Dokonce se za měsíčního svitu setkávaly a soutěžily v navlékání jehel. No, jsme v roce 2026 a tyto tradice už téměř nikdo nedodržuje. V dnešní době lidé slaví čínského Valentýna podobně jako my. Vyměňují si dárky, dávají si navzájem čokolády, květiny či různé ručně vyráběné výrobky, nebo jednoduše svou drahou polovičku pozvou na příjemnou večeři při svíčkách. Někteří si také naplánují společný výlet nebo procházku.
Jak se bude čínským znamením zvěrokruhu dařit v lásce tento měsíc?
Potkan: Potkany čeká během tohoto týdne možnost nové známosti a vůbec nemusí jít o něco krátkodobého. Nový člověk s vámi může zůstat až do konce života, pokud budou city vyjadřovány upřímně. Buvol: Lidé ve znamení Buvola by měli tento týden využít ke klidnému rozhovoru nebo společným aktivitám, které přinesou upevnění a stabilitu vztahu. Tygr: Tygři by se už konečně měli odpoutat od minulosti a nechat vesmír pracovat na nových osudových setkáních. Nový cit jim pomůže znovu navodit dlouho chybějící pocit volnosti. Zajíc: Zrozenci ve znamení Zajíce mají tento týden velmi příznivé období pro nové známosti. Zadaní si mohou upevnit své vztahy. Během čínského Qixi mohou odhalit své skutečné city. Drak: Draci se mohou těšit na více pozornosti od člověka, na kterém jim velmi záleží. Je však třeba být trpělivý a netlačit na výsledek. Všechno přijde ve správný čas. Had: Hadi by měli zvážit, zda projeví své tajné city, nebo je tento týden raději nechají nevyřčené. Spoléhejte se na svou intuici a zjistíte, kdy je lepší mlčet. Kůň: Koně čeká velmi silný týden zaměřený na lásku. Připravte se na velké vzplanutí v podobě silné přitažlivosti či romantického zvratu. Koza: Kozy čeká nová kapitola v lásce, která naplní jejich životy. Připravte se na to, že do vašeho života může vstoupit nový člověk nebo vás k němu přivede nečekaná situace.
Opice: Opice budou tento týden ve svém okolí pociťovat zvýšenou přitažlivost. Na společenských akcích si vás může někdo všimnout, tak tomu dejte šanci.
Kohout: Pro Kohouty je tento týden velmi vhodný k projevení citů. Na škodu nebude ani hluboký rozhovor, během kterého projevíte všechny své touhy.
Pes: Psi se budou cítit stabilně. Nečeká je žádné drama, spíše se mohou připravit na milou a pomalou romantiku. Žádné zvraty, jen utužování toho, co už máte. Držte si to.
Prase: Prasata by si měla dávat pozor na nové známosti. Ne všechno je tak růžové, jak se na první pohled zdá. Dávejte si velký pozor, abyste nenaletěli nesprávnému člověku. Zdroj: , TimesofIndia, Astrobazi, Youngtaro Timeout