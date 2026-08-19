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Ochucené cukry: Posuňte pečení o stupeň výš. Zkuste skořicovou klasiku nebo třeba "lesní" verzi

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Sladíte navzdory osvětě (a někdy až masírce) cukrem, nebo už jste ho dávno vyměnili za některé z alternativních sladidel? Pokud ho ještě stále používáte, máme pro vás tip, jak ho vytunit a s ním i celé gastronomické počiny.
vanilkový cukr

vanilkový cukr

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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