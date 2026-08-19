Kočka, která se svalí na záda, vám nedává bříško k hlazení. A tam, kde se dotkne obličeje, byste se neměli mýt

Přijdete domů, sundáte boty a kočka vám vrazí čelo do holeně. Pak se otočí, přejede vám po nohavici celou tváří od koutku tlamy až po ucho a odejde. Většina lidí si řekne „má mě ráda“. Menšina si řekne „označila si majetek“. Obojí je nepřesné, a přesná odpověď je zajímavější než kterýkoli z těch dvou výkladů. Behaviorální přehledy i veterinární doporučení posledních dvou dekád ukazují, že v jednom gestu se překrývají dvě vrstvy: chemická depozice a sociální potvrzení známosti.
Pět frakcí, které necítíte
Kočičí tvář je poseta drobnými mazovými žlázami, kolem rtů, na bradě, na tvářích, mezi ušima. Sekrety z těchto žláz se v odborné literatuře třídí do pěti frakcí označovaných F1 až F5. Pro pochopení buntingu, tak etologové říkají drcnutí hlavou, jsou klíčové dvě: F3 a F4.
Frakce F3 se pojí hlavně s objektovým značením. Kočka otírá tváří rohy nábytku, zárubně, nohy stolů. Podle review Pageata a Gaultierové z roku 2003 slouží F3 k orientaci v prostoru a k pocitu známého, bezpečného prostředí. Mezi opakovaně uváděné složky patří olejová, azelaová, pimelová a palmitová kyselina.
Frakce F4 je jiná. Kočka ji ukládá na živé partnery, jiné kočky, psy v domácnosti, lidi. Jde o takzvaný allomarking: značení známého jedince, které podle dostupných dat snižuje pravděpodobnost agrese při dalším setkání. Chemicky se v ní popisuje mimo jiné 5β-cholestanová kyselina 3β-ol, olejová, pimelová a n-máselná kyselina.
Důležitá pojistka: novější review z roku 2022 upozorňuje, že kočičí lícní sekrety nemusí být uniformní druhové feromony, ale spíš proměnlivé „podpisové směsi“, jejichž složení kolísá mezi jedinci i situacemi.
Značka, která říká „znám tě“
Etoložka Sharon Crowell-Davisová v přehledu kočičí sociální organizace z roku 2004 popisuje otírání o nohy po návratu člověka domů jako druhově typické vítací chování a zdůrazňuje, že kočky ho směřují výhradně ke známým jedincům. Ne ke každému, kdo vstoupí do bytu. Ne k poště. Ne k instalatérovi.
To je klíčový bod: F4 allomarking není teritoriální razítko na náhodný objekt. Je to gesto vyhrazené partnerům, které kočka zařadila do svého sociálního okruhu. Pachová značka a sociální vazba tu nejsou protiklady; značka je nástrojem vazby.
Studie publikovaná letos v PLOS One tento obraz doplňuje: japonský tým ukázal, že kočky aktivně rozlišují pach známého a neznámého člověka a po čichové exploraci známého pachu častěji přecházejí právě do rubbingu. Nejdřív vyhodnotí, pak označí.
Bunting versus pomalé mrkání
Bunting není jediný signál, který si lidé překládají jako „lásku“. Srovnání s dalšími gesty ale ukazuje, že každé funguje jinak:
- Bunting / otírání tváří – nejpevněji svázané s chemickou depozicí. Vztahová rovina je přítomná, ale mechanismus je primárně pachový.
- Pomalé mrkání – experimentální práce z roku 2020 v Scientific Reports prokázala, že kočky po pomalém mrkání člověka k němu častěji přistupují. Tady jde o vizuální komunikační signál bez pachové stopy.
- Předení – široký doprovodný signál uvolněného kontaktu, ale kočky předou i při bolesti nebo stresu, takže ho nelze číst jako jednoznačný projev spokojenosti.
Pokud hledáte gesto, které je nejblíž „čistému pozitivnímu signálu“ bez chemické funkce, pomalé mrkání má v současné literatuře nejsilnější experimentální oporu.
Co s tím doma
Když vás kočka drcne hlavou, nejlepší reakce je žádná velká reakce. Nechte ji iniciovat kontakt, neohýbejte se k ní shora, nevyhledávejte přímý oční kontakt. Nabídněte klidně hlavu, tvář nebo bradu, to jsou zóny, které kočky při vzájemném allorubbingu preferují. Břicho a zadní část těla bývají rizikovější.
A ještě jedna věc, kterou odborná doporučení pro kočičí prostředí výslovně zmiňují: nemyjte zbytečně místa, která kočka obličejem označila. Zárubně, rohy pohovky, vaše oblíbené kalhoty. Kočka si buduje pachovou kontinuitu domácnosti a silně parfémované čisticí prostředky ji rozbíjejí. Pro kočku, která spoléhá na nos víc než na oči, je to jako přijít do bytu, kde někdo přestavěl všechen nábytek.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková