Dnes v Ulici: Rozjede se velké pátrání. Jeden z hrdinů se přitom ocitne pořádně v úzkých

Dnešní díl Ulice bude patřit především mladým, jejichž pozornost dokonale zaměstná pohledný lékař Matouš z ORL. Setkání s ním bylo sice krátké, Žofce ale evidentně zůstalo v hlavě mnohem déle, než by sama chtěla přiznat. Už předchozí večer se ho pokoušela najít na internetu. Tvrdila přitom, že mu chce pouze poděkovat za pomoc se zraněným kolenem. Problém je, že zná jen jeho křestní jméno a oddělení, na kterém pracuje.
Situace se ale brzy změní. Do hry totiž vstoupí jedna věc, kterou si Matouš zapomněl v baru. A právě jeho draze vypadající brýle rozpoutají mezi dívkami malé pátrací dobrodružství.
Brýle se stanou záminkou, jak Matouše znovu vidět
Žofka se v Coolně potká s Markem Dvořákem, který se coby čerstvý řidič pochlubí autem a nabídne jí projížďku. Právě během setkání se Žofka, Anežka a Adéla dozvědí, že sympatický doktor nechal v baru své brýle.
Na první pohled by řešení mohlo být jednoduché. Brýle zůstanou na místě a jejich majitel si pro ně přijde. Adéla má ale jiný plán. Chce Matouše vypátrat a předat mu je osobně.
Žofce se její nadšení příliš nezamlouvá. Sama by byla raději, kdyby brýle zůstaly v baru. Matouš si pravděpodobně brzy všimne, že mu chybějí, a vrátí se pro ně. Za praktickým řešením se ale může skrývat také něco jiného. Adélin viditelný zájem o lékaře totiž Žofce začíná vadit. Nakonec to přitom bude právě Žofka, kdo přijde na způsob, jak pátrání skutečně posunout.
Michal se Šimonem pomohou najít pohledného doktora
Na scénu nastoupí Michal se Šimonem, kteří už v minulosti ukázali, že si s internetovým pátráním dokážou poradit. Tentokrát jim pomůže pouzdro od zapomenutých brýlí, které poskytne důležitou stopu.
Dívky tak konečně získají šanci zjistit o Matoušovi víc. Pro Adélu je to ideální příležitost. Jenže její osobní situace je mezitím mnohem složitější.
Po rozchodu s Milanem se doma dostane do konfliktu s rodiči. Kamarádky jí proto nabídnou, aby přespala u Žofky. Z jedné noci se rychle začne rodit mnohem dlouhodobější plán. Anežka má totiž studovat v Drážďanech, a v bytě tak bude potřeba najít někoho dalšího. Žofka přijde s myšlenkou, že by se k nim mohla nastěhovat právě Adéla.
Do už tak zamotané situace navíc Žofce zavolá její letní láska z Kanady. Ve stejné chvíli se Adéla pustí do kontaktování Matouše. Mezi kamarádkami tak může vzniknout napětí, které rozhodně nebude jen kvůli ztraceným brýlím.
Soňa chce porazit svůj strach, její tělo má ale jiný názor
Úplně jiný boj čeká Soňu. Ta se znovu vydá prohlédnout kancelářské prostory, které by mohly sloužit Reálným ženám. Při předchozí návštěvě jí plány překazil výpadek elektřiny a nefunkční výtah. Právě tento zážitek v ní ale zanechal mnohem hlubší stopu, než je ochotná přiznat.
Soňa se rozhodne, že strach musí překonat co nejrychleji, a proto tentokrát do výtahu nastoupí. Dokáže se sice dostat až do třetího patra, žádný pocit vítězství se však nedostaví.
Naopak. Když později dorazí do hospody, Radka překvapí tvrzením, že kanceláře nejsou vhodné. Skutečný problém ale zřejmě neleží v samotných prostorách. Soňa nechce znovu prožívat cestu výtahem.
Napětí nakonec vyústí v silnou úzkost. Udělá se jí natolik zle, že musí odejít na toaletu. Jejího trápení si navíc všimne Jirka Hložánek, tedy člověk, před kterým by Soňa nejspíš ze všech nejméně chtěla ukázat vlastní slabost.
Dnešní Ulice tak spojí dvě velmi rozdílné dějové linky. Zatímco mladí budou řešit pohledného lékaře, nové bydlení a první náznaky žárlivosti, Soňa narazí na problém, který se nedá zvládnout jen silou vůle. A právě její strach může být nakonec mnohem vážnější, než si sama připouští.
autorský text, TV Nova