Starý dobrý trik: Na dlouhé cesty autem si vždy berte petržel. Zní to šíleně, ale funguje skvěle

Kufr zabalený, navigace nastavená, před vámi stovky kilometrů dálnic. Pro jedny vysněná dovolená, pro druhé začátek pekla. Cestovní nevolnost postihuje zhruba každého čtvrtého člověka a dokáže sebevětší výlet proměnit v utrpení plné studeného potu, motání hlavy a nutkání ke zvracení.
Lékárny nabízejí celou baterii syntetických přípravků, ty ale často způsobují ospalost, útlum a sucho v ústech – což nikomu na cestě neprospívá. Přitom spolehlivou pomoc najdete v lednici nebo na zahrádce. Obyčejná čerstvá petrželka zklidní podrážděný žaludek rychleji, než byste čekali.
Proč vůbec v autě trpíme?
Kinetóza není problém žaludku, ale hlavy. Vzniká kvůli smyslovému konfliktu mezi vnitřním uchem a zrakem. Vestibulární systém v uchu registruje každé zrychlení, brzdění i zatáčku. Oči fixované na displej telefonu nebo interiér vozu ale mozku hlásí naprostý klid.
Mozek tento rozpor vyhodnotí jako nouzový stav – některé teorie tvrdí, že situaci interpretuje podobně jako otravu. Spustí proto obrannou reakci: zpomalí trávení, vyvolá křeče v trávicím traktu, zvýší tvorbu slin a pocení. Jakmile se mechanismus rozběhne, žaludek reaguje přecitlivěle na sebemenší pohyb.
A právě tady přichází ke slovu bylinka, kterou většina z nás zná jen jako ozdobu nedělního vývaru.
Jak petrželka zkrotí bouřící žaludek?
Petržel zahradní (Petroselinum crispum) se po staletí používá v lidovém léčitelství hlavně pro močopudné a pročišťující účinky. Méně známý je její vliv na hladké svalstvo a nervová zakončení v trávicí soustavě.
Čerstvá petrželka obsahuje aromatické látky, především apiol a myristicin. Tyto silice působí mírně spazmolyticky – uvolňují křeče žaludku a tlumí nepřirozené stahy svaloviny trávicího traktu. Éterické oleje v listech zároveň pomáhají harmonizovat žaludeční prostředí a zabraňují pocitu pálení a těžkosti, který kinetózu často doprovází.
Silné bylinné aroma působí na chuťové i čichové receptory – přerušuje bludný kruh nevolnosti a odvádí pozornost nervového systému od dráždivých vjemů. Žvýkání čerstvé petrželky má navíc skvělý vedlejší účinek: díky vysokému obsahu chlorofylu spolehlivě neutralizuje zápach z úst po dlouhé cestě nebo po snědení svačiny.
Jak petržel na cestách prakticky použít
Nepotřebujete žádné složité přípravy. Nejrychlejší a nejúčinnější je pomalé žvýkání čerstvých lístků. Před odjezdem si omyjte několik snítek hladkolisté či kadeřavé petrželky a uložte je do uzavíratelné krabičky s navlhčeným ubrouskem, aby zůstaly svěží. Jakmile ucítíte první náznaky nevolnosti, vložte do úst několik lístků a pomalu je žvýkejte. Šťáva z byliny začne působit téměř okamžitě přes sliznici ústní dutiny.
Pokud vám přímé žvýkání bylinek nevyhovuje, připravte si domácí petrželový výluh. Hrst nasekané petrželky zalijte horkou vodou, nechte deset minut louhovat a poté sceďte. Po vychladnutí můžete přidat pár kapek citronu. Popíjení tohoto nápoje po malých doušcích během jízdy spolehlivě udržuje žaludek v klidu.
Při sklonech k nevolnosti je chybou cestovat s prázdným žaludkem, stejně jako se před jízdou přejíst těžkým jídlem. Ideální volbou je lehký toast s tvarohem nebo lučinou, bohatě posypaný čerstvě nasekanou petrželkou.
Upozornění pro těhotné ženy: Těhotné ženy, které na cestovní nevolnosti trpí velmi často, by měly petržel konzumovat s mírou. Obsažený apiol totiž ve větším množství může stimulovat děložní svalstvo.
Přírodní prostředky fungují nejlépe v kombinaci s osvědčenými režimovými opatřeními. Sledujte horizont – dívat se před sebe na ubíhající cestu pomáhá mozku sjednotit zrakové vjemy s pohyby těla. Čtení knihy, sledování filmů nebo práce na notebooku jsou nejspolehlivější cestou k okamžité nevolnosti.
Dostatek čerstvého vzduchu je klíčový. Vydýchaný a přetopený vzduch v autě potíže jen zhoršuje. Pravidelné větrání nebo nastavení klimatizace na příjemnou teplotu výrazně snižuje riziko záchvatu kinetózy. Krátká, pětiminutová procházka na čerstvém vzduchu každé dvě hodiny vrátí tělo do rovnováhy a podpoří krevní oběh.
Zelená snítka petržele možná působí vedle moderních farmaceutických léků až příliš prostě. Přesto se jedná o léty prověřený, šetrný trik, který nestojí téměř nic, neotupuje smysly a dokáže vás ušetřit mnoha nepříjemných chvil za volantem i na sedadle spolujezdce.
Zdroje článku: researchgate.net, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, fenix-magazin.de, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová