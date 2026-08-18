Desítku finalistů Muže roku uzavírají devítka Tomáš Valinský a desítka Ondřej Pešek

Tomáš Valinský se do soutěže Muž roku přihlásil ve svých 37 letech. Ondřej Pešek je třiadvacetiletý podnikatel v oblasti energetického poradenství. Působí v Praze jako fitness trenér a v posledních letech se stále více věnuje fyzioterapii. Ondřej je absolventem hotelové školy. Ve volném čase nejraději relaxuje prací kolem domu, který si s přítelkyní pořídili. Ondřej Pešek soutěží s číslem 10 a soutěž bere jako velkou životní výzvu i příležitost k osobnímu růstu. Finalisté soutěže Muž roku 2026 Ondřej Pešek a Tomáš Valinský Finajisté soutěže Muž roku 2026 Finalisté soutěže Muž roku 2026
Přestavujeme poslední dvojici finalistů soutěže Muž roku. Desítku soutěžících uzavírají devítka Tomáš Valinský a desítka Ondřej Pešek
9 Tomáš Valinský Tomáš Valinský se do soutěže Muž roku přihlásil ve svých 37 letech. Působí v Praze jako fitness trenér a v posledních letech se stále více věnuje fyzioterapii, ve které se průběžně vzdělává. Přestože vystudoval ekonomii, našel se v práci s lidmi a pohybem. Za zásadní životní krok považuje odchod z Ústí nad Labem do Prahy. Po studiích ekonomie zde začínal prací v bance, ale po několika letech se rozhodl zariskovat, absolvoval trenérský kurz a bankovní prostředí opustil. Dnes obě tato rozhodnutí bere jako šťastné životní kroky. S úsměvem dodává, že třetím šťastným riskem byla jeho přítelkyně, kterou poznal ve fitku. Ve volném čase nejraději relaxuje prací kolem domu, který si s přítelkyní pořídili. Sám o sobě říká, že je manuálně zručný, a mnoho věcí si zvládne opravit či vyrobit vlastníma rukama. Velkou radost mu přináší také práce na zahradě.
Finalista soutěže Muž roku s číslem 9 Tomáš Valinský si na finálový večer v Náchodě určitě pozve svou přítelkyni. 10 Ondřej Pešek Ondřej Pešek je třiadvacetiletý podnikatel v oblasti energetického poradenství, který pochází z Klášterce nad Ohří. Do soutěže Muž roku se přihlásil sám, protože si chce splnit svůj sen a vyzkoušet svět modelingu. Ondřej Pešek soutěží s číslem 10 a soutěž bere jako velkou životní výzvu i příležitost k osobnímu růstu. Ondřej je absolventem hotelové školy, kterou vystudovali také jeho dva sourozenci. Všichni tři kdysi snili o tom, že jednou povedou společný hotel nebo restauraci. Životní cesty je však zatím zavedly jiným směrem a nikdo z nich se dnes gastronomii profesionálně nevěnuje. Ondřej je ve své práci neustále v kontaktu s lidmi, a proto ve volném čase rád vyhledává klid a odpočinek. Nejraději vaří, čte knihy nebo si zahraje videohry. V domácnosti mu navíc dělá společnost jeho věrný kocour. Velkou část života patřil sportu, dlouhých osmnáct let hrál hokej. Kariéru mu však ukončily dva vážné úrazy, kvůli kterým musel s milovaným sportem skončit.
Ondřej Pešek je momentálně svobodný a nezadaný. Na finálový večer v Náchodě pozve svého nejlepšího kamaráda, který ho dlouhodobě podporuje, chodí s ním cvičit a stojí při něm během celé soutěže.
Finále soutěže mužské krásy a sympatií Muž roku se koná 21. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz