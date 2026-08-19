Po skončení programu myčky nedělejte automaticky to, co většina lidí. Výrobce radí jiný postup

Pára z myčky stoupá přímo na spodní hranu pracovní desky a boky sousedních skříněk, tedy materiály, které opakovaný kontakt s vlhkým horkem snášejí špatně.
Přitom stačí dodržet jedno jednoduché pravidlo a riziko zmizí. A novější modely Bosch i Siemens si ho dokonce pohlídají samy. Co přesně říká výrobce
Oficiální uživatelská příručka Bosch formuluje doporučení jednoznačně: po skončení mycího programu nechte spotřebič ještě trochu vychladnout, než dvířka otevřete. Důvod? Horká pára, která uniká při okamžitém otevření, může při opakování poškodit okolní vestavěný nábytek. Manuál zároveň radí nádobí vyndávat až po vychladnutí.
Konkrétní teplotu ani přesný počet minut čekání výrobce neuvádí. Orientační pravidlo je prosté: dokud z myčky po pootevření dvířek viditelně stoupá pára, je příliš brzy.
Zajímavé je, že tentýž manuál rozlišuje dvě zcela odlišné situace. Po horkém programu dvířka neotvírat hned. Ale pokud myčku delší dobu nepoužíváte, dvířka naopak nechte přivřená, jinak se uvnitř začne tvořit zápach. Dvě protichůdné rady, které dávají smysl, jen když je čtete v kontextu.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Myčky, které si poradí samy
Bosch i Siemens nabízejí modely s funkcí automatického pootevření dvířek ve fázi sušení. Bosch ji označuje jako EfficientDry, Siemens jako autoOpen dry. Princip je u obou značek (obě spadají pod koncern BSH) prakticky totožný: spotřebič sám vyhodnotí správný okamžik a dvířka během sušení pootevře.
Klíčový detail: dvířka se neotevřou ihned po posledním oplachu, ale až v průběhu sušicí fáze, kdy teplota uvnitř klesne na bezpečnou úroveň. Podle oficiálního BSH FAQ může aktivní automatické otevírání prodloužit celkový běh programu až o 85 minut, v závislosti na modelu a zvoleném programu. Myčka si zkrátka na bezpečné pootevření počká.
Podle manuálu Siemens lze funkci autoOpen dry nastavit tak, aby byla aktivní ve všech programech, nebo jen v úsporném režimu Eco 50 °C. Totéž platí u Bosche. Důležitá poznámka pro rodiče: zapnutá dětská pojistka může automatické otevírání deaktivovat.
Kolik stojí myčka s automatickým pootevřením
Funkce dávno není výsadou prémiových řad. Na českém trhu k srpnu 2026 vypadá nabídka takto:
Model Řada Funkce Cena Bosch SMS4EMW06E Serie 4 EfficientDry 18 490 Kč Siemens SN23EC03ME iQ300 autoOpen dry 19 990 Kč Siemens SN25EC13CE iQ500 autoOpen dry 22 990 Kč
Bosch Serie 4 a Siemens iQ300 patří ke středním řadám obou značek. Automatické pootevření dvířek se tak dostalo do cenové hladiny, kde se pohybuje většina nových vestavěných myček v českých domácnostech.
Jednoduché pravidlo pro každou myčku
Pokud vaše myčka dvířka otvírá sama, nechte načasování na ní, k tomu je funkce navržená. Pokud automatické pootevření nemáte, počkejte po skončení programu několik minut, než z vnitřku přestane stoupat viditelná pára, a teprve pak dvířka otevřete. A když myčku delší dobu nepoužíváte, dvířka naopak nechte lehce pootevřená, aby se uvnitř nedržela vlhkost a zápach.
V těsné české vestavbě, kde mezi myčkou a laminátovou deskou bývá pár centimetrů, tohle není akademická rada. Je to návyk, který prodlouží život kuchyně o roky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková