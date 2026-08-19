Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Muž z Brna popálil miminko cigaretou. Matka zranění několik dní neřešila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na jaře 2024 skončilo miminko v nemocnici s popáleninami na obou chodidlech. Podle obžaloby mu je měl způsobit muž, který ho hlídal, když mu na nohy přiložil hořící nebo doutnající cigaretu. Obžalovaná je také matka dítěte, která podle žalobkyně několik dní zranění neřešila. Případem se nyní zabývá Krajský soud v Brně.
Ilustrační fotografie Krajského soudu v Brně

Ilustrační fotografie Krajského soudu v Brně

Zdroj: Brněnská Drbna
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Ovlivňování výsledků? Artis kritizuje rozhodčí, kteří pískali zápas v Ostravě
Ovlivňování výsledků? Artis kritizuje rozhodčí, kteří pískali zápas v Ostravě
Nové chlazení i potrubí. Zimní stadion na Úvoze se dočkal opravy
Nové chlazení i potrubí. Zimní stadion na Úvoze se dočkal opravy

Zimní stadion na Úvoze funguje už přes půl století a po letech se dočkal důležité rekonstrukce. Opravy za...

Z brněnského špitálu utekla pacientka, zpátky ji ale dostal nemocniční oděv
Z brněnského špitálu utekla pacientka, zpátky ji ale dostal nemocniční oděv

Na úprk v nemocničním rouchu se v noci na pondělí vydala pacientka z Brna. Pětadvacetiletá žena odstrčila...

Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidí
Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidí

Rušení nočního klidu, nepořádek nebo opakovaný hluk. To jsou problémy v okolí některých nemovitostí, které...

KVÍZ: Co víte o hodech? Otestujte se
KVÍZ: Co víte o hodech? Otestujte se

Hodové slavnosti patří k tradičním moravským akcím, které se v některých obcích drží už několik staletí....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.