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Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?

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Znáte to, ráno chodíte na podzim ve svetru, odpoledne vám ještě stačí vzít si na sebe jen tílko bez rukávů. Proměnlivost teplot se odráží i ve vašem interiéru. Také vlhkost dělá v bytě na podzim větší problémy, než v létě. I větrání v chladnějších dnech má proto svá jistá pravidla. Jaká?
Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?

Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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