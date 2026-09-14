Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?

Znáte to, ráno chodíte na podzim ve svetru, odpoledne vám ještě stačí vzít si na sebe jen tílko bez rukávů. Proměnlivost teplot se odráží i ve vašem interiéru. Také vlhkost dělá v bytě na podzim větší problémy, než v létě. I větrání v chladnějších dnech má proto svá jistá pravidla. Jaká?
Krásné i zrádné září
Září přináší často krásné, teplé babí léto, kdy teploty přes den atakují klidně i třicet stupňů Celsia, k ránu je však lehce nad nulou. Je to ale v tomto období, kdy již začíná být chladno, především
vlhkost, která je nepřítelem číslo jedna. Nižší teplota venku znamená, že při kontaktu vlhkého vzduchu s chladnými okny nebo zdmi dochází ke kondenzaci vlhkosti. Tomu se vaše větrání musí podřídit.
V uzavřeném prostoru se může vlhkost nahromadit v mžiku, ta způsobuje vznik plísní, kterých si v rozích zdiva nemusíte zprvu ani povšimnout.
Rizikové oblasti vznikají nejčastěji i v místech za vaším nábytkem, kde neproudí příliš dostatku vzduchu. Nábytek je proto lepší nechat vždy trochu odsunutý kousek dál od zdiva.
Pokud si nejste koncentrací vlhkosti v bytě příliš jistí, není nic jednoduššího než si domů pořídit vlhkoměr.
Ten přesně určí v procentech, zda je nutné větrat, či nikoliv. Opakovaně mokrým zdem a oroseným oknům může být i díky této vychytávce brzy konec.
Příčinou větší vlhkosti může být nakonec i jiná závada, jako jsou například špatně provedené stavební spoje, praskliny, nebo dutiny ve zdivu. Vždy je dobré ještě před nástupem chladnějších dní zkontrolovat kritická místa v bytě.
Kuchyně je místo, pro které je větrání velmi důležité. Foto: Pixabay Jak větrat?
Obecně platí, že na podzim by se mělo větrat spíše krátce, ale intenzivně. A hlavně poté, co se doma zvýší vlhkost. Já osobně nechám proudění vzduchu volnost vždy po osprchování, nebo když právě vařím v kuchyni.
Jakmile pára odejde, opět zavřu na kliku. Vlhkosti přibývá i jakmile zapnete třeba žehličku nebo máte puštěnou sušičku.
Rozhýbejte přitom vzduch ventilátorem. Cirkulace vzduchu rozhodne často o tom, jak na tom vaše zdivo do budoucna bude.
V řadě domácností se také čím dál častěji objevuje odvlhčovač. I pokud přes den několikrát větráte, není od věci zapnout odvlhčovač, který vás postupně vlhka v interiéru zbaví. Umístěte ho vždy co nejblíže ke zdroji, kde se vlhkost tvoří nejvíce, jedině tak udržíte doma vlhkost pod kontrolou.
Pokud je vlhkost způsobena běžným provozem, nemusíte povolávat často ani odborníka a postačí nastavit správný systém větrání. V opačných situacích, kdy se vám jí nedaří zbavit, je lepší se svěřit do rukou těm, kteří mají s vlhkostmi větší zkušenosti. Není někdy jednoduché přijít na to, odkud se vlhkost stále bere.
FAQ – Nejčastější dotazy o větrání na podzim
Jak na podzim správně větrat, aby v bytě nevznikaly plísně?
Na podzim větrejte krátce a intenzivně, ideálně ihned po činnostech, které zvyšují vlhkost, jako je vaření nebo sprchování.
Jaký je nejlepší způsob, jak zjistit přesnou hladinu vlhkosti v domě?
Pro přesné změření vlhkosti v interiéru si pořiďte domácí vlhkoměr, který vám okamžitě ukáže, zda je nutné vyvětrat.
Co dělat, pokud se v bytě nepodaří snížit vlhkost ani pravidelným větráním?
V takovém případě můžete využít elektrický odvlhčovač vzduchu nebo se obrátit na odborníky, kteří odhalí případné stavební závady.
Zdroje informací: Autorka
https://www.nkz.cz/volny-cas/jak-vetrat-na-podzim Náhledové foto: Pixabay
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Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?
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