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Instalace Windows 95 byla tak složitá, že Microsoft musel použít tři různá rozhraní najednou. Ale jinak to nešlo

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Jeden instalátor, tři operační systémy pod kapotou. Inženýři Microsoftu v roce 1995 zvolili řešení, které vypadalo šíleně, ale každá alternativa byla horší.
Windows 95, Microsoft

Windows 95, Microsoft

Zdroj: Marcin Wichary / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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