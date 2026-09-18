Než obviníte pivo, zkontrolujte sklenici. Zbytky mastnoty mohou zničit pěnu

Pivo je vychlazené, půllitr se leskne, ale pěna zmizí dřív, než si stihnete pohodlně sednout. Příčina nemusí být v lahvi. Na skle mohou zůstat neviditelné zbytky mastnoty nebo mycího prostředku. Před výměnou oblíbeného piva proto stojí za to změnit způsob mytí sklenice.
Otevřete pivo, nalijete ho do svého půllitru a místo pěkné pěny sledujete pár velkých bublin, které postupně praskají. Nabízí se podezření, že se tentokrát nepovedlo pivo. Jenže podobný výsledek dokáže způsobit i sklenice, kterou byste při běžném pohledu bez váhání označili za čistou. Rozdíl mezi lesklým a dobře odmaštěným sklem totiž nemusí být vidět.
Mastnota nemusí být na skle vidět
„I zdánlivě čistá sklenice může mít na povrchu mikroskopický film mastnoty,“ vysvětluje Aleš Dvořák v
průvodci péčí o pivní sklo na webu Budějovického Budvaru. Právě mastnotu a další nečistoty spojuje s rychle padající pěnou i bublinkami ulpívajícími na vnitřních stěnách.
Voda ze sousedova okapu teče na váš pozemek. Můžete požadovat úpravu stavby
Pěna přitom není jen vzduch, který se do nápoje dostal při nalévání. Tvoří ji bubliny oxidu uhličitého a na jejich stabilitě se podílejí mimo jiné bílkoviny ze sladu a látky z chmele. Jak popisuje
vysvětlení vzniku pěny od Pilsner Urquell, záleží také na složení piva, jeho teplotě a stavu sklenice. Samotná nízká pěna tedy ještě není rozsudkem nad pivovarem. Půllitr umyjte zvlášť a nezapomeňte na okraj
U podezřelé sklenice začněte novým umytím. Nestačí jen zakroužit vodou na dně. Čistým kartáčem nebo měkkou stranou čisté houbičky umyjte vnitřní stěny, dno a celý okraj. Právě na hrdlo sklenice se při rychlém oplachování snadno zapomene. Dovnitř už potom zbytečně nesahejte prsty.
Prostředek vhodný k mytí skla použijte podle návodu a následně jej důkladně opláchněte čerstvou vodou. Smyslem není zakázat mycí přípravek, ale odstranit nečistoty a nenechat po mytí na skle jeho zbytky.
Při mytí sklenice je potřeba očistit také její dno a celý okraj. Po odstranění nečistot následuje důkladný oplach čerstvou vodou.
Umytý půllitr nechte odkapat na čistém odkapávači. Utěrka může na sklo znovu přenést nečistoty nebo vlákna. Před uložením má sklenice vyschnout.
Těsně před nalitím piva ji ovšem znovu vypláchněte studenou pitnou vodou a přebytečnou vodu vylijte. Suché uložení a mokré sklo při podávání si neodporují: jsou to dva různé okamžiky. Oplach před naléváním doporučuje Budvar také u piva z lahve či plechovky.
Domácí myčka není totéž co myčka za výčepem
Kolem myček vzniká snadno nedorozumění. Budvar ve svém
návodu k domácímu podávání čepovaného piva radí půllitr v myčce nemýt. Důvodem jsou možné zbytky čisticího prostředku, které mohou ovlivnit chuť.
Naproti tomu
technický manuál Brewers Association automatické mytí připouští. Popisuje ale stroj vyhrazený pro sklenice, bez mastnoty z jídel a mléčných zbytků, se správným dávkováním přípravků a udržovanými tryskami.
Z porovnání těchto doporučení vychází důležité rozlišení: profesionální mytí samotného skla není stejná situace jako domácí várka nádobí po večeři. Nelze proto tvrdit ani to, že každá myčka pěnu zničí, ani to, že lesklý půllitr vyndaný z myčky už nepotřebuje pozornost.
Tajemství plných košíků. Hřiby a kozáky spolehlivě najdete podle druhů stromů a vlhkosti
Pro domácí řešení je rozumným prvním krokem umýt problematickou sklenici samostatně a pečlivě ji opláchnout. Jestli povlaky zůstávají také na ostatním nádobí, má smysl zkontrolovat i
filtr a ostřikovací ramena myčky. Voda napoví víc než samotná pěnová čepice
Jednu orientační kontrolu můžete udělat ještě před otevřením lahve. Sklenici namočte a vodu vylijte. Na čistém skle by měla po vnitřním povrchu stékat souvisle. Jestli se rozpadá do oddělených kapek a nechává mezi nimi suchá místa, může na skle zůstávat neviditelný film. Tento postup popisuje Brewers Association jako zkoušku smáčení skla.
Stabilní pěna může po napití zanechávat na stěnách sklenice bílé kroužky. Její chování však závisí také na vlastnostech samotného piva.
Je to důvod sklenici znovu umýt, ne důkaz, že jste odhalili konkrétní látku. Samostatnou otázkou je také
matný povlak na sklenicích z myčky, který může mít více příčin. Průhlednost skla, jeho odmaštění a stav povrchu nejsou jedna a tatáž věc.
A když pěna nevydrží ani v dobře umytém půllitru, neznamená to automaticky chybu při mytí. Různá piva se nechovají stejně a roli hraje i teplota. Pěnové kroužky na stěně mohou být příjemným výsledkem dobře podaného piva, samotná jejich přítomnost nebo nepřítomnost ale nevysvětlí všechno.
Před soudem nad obsahem lahve tedy dejte půllitru ještě jednu šanci. Pořádně ho umyjte, opláchněte a před nalitím zchlaďte vodou. Kvůli pátečnímu pivu není potřeba přestavovat kuchyň.
Zdroje fotografií Beer_Mug_(30310981316): Victor Zolotuhin/Wikimedia CC BY 2.0 Persona_limpiando_vaso: Prácticas Intraescolares/Wikimedia CC BY-SA 4.0 Laces_of_beer: Tamorlan/Wikimedia CC BY-SA 3.0