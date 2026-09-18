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Než obviníte pivo, zkontrolujte sklenici. Zbytky mastnoty mohou zničit pěnu

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Dennívýzva
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description: Pěna na pivu může padat kvůli mastnotě i zbytkům mycího prostředku. Zjistěte, jak umýt půllitr, proč záleží na oplachu a co napoví zkouška čistou vodou.
Skleněný půllitr světlého piva s uchem na dřevěném stole.

Skleněný půllitr světlého piva s uchem na dřevěném stole.

Zdroj: Victor Zolotuhin/Wikimedia CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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