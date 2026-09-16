Slupky z jablek nevyhazujte: Můžete je efektivně využít

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Slupky z jablek nevyhazujte: Můžete je efektivně využítPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Oloupali jste jablka na koláč nebo štrúdl? Víte, že slupky nemusíte hned automaticky vyhazovat? Snadno z nich připravíte domácí lahodný čaj a můžete je rovněž využít při vaření.
slupky
Zdroj: Pixabay
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Zubní pasta na zahradě: zahubí škůdce a odstraní mízu
Je nedílnou součástí naší každodenní hygieny. Řeč je v tomto případě samozřejmě o zubní pastě, kterou...
Podzimní větrání má svá specifika. Jak na něj?
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
Tenistka Zelníčková, kterou si pletou s Kournikovovou, míří na grandslamy
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Experti bijí na poplach kvůli AI, Trump se jim vysmívá. Proč je pro něj tak důležitá?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:10
Daniela Kolářová oslaví 80 a stále pracuje. Sama přiznává, že pouze z důchodu by se musela uskromnit
ReadZone
dnes, 18:07
4 min
Blanka a Evžen z Ulice mají problém, o kterém se nemluví. Do jejich vztahu vstoupí Rosťa
influgranti.cz
dnes, 18:06
3 min
Co dnes dělá finalista první SuperStar Tomáš Savka: Slavného zpěváka byste dnes na ulici nepoznali
In-lifestyle.cz
dnes, 18:06
3 min
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Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení
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dnes, 18:00
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Tancuj Matyldo a bolestná pravda o filmu. Scenáristka přepsala na plátno vlastní trápení
V Telce
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Čím ohřívat vodu? Je lepší průtokový ohřívač, nebo bojler?
Home-in-Cube
dnes, 17:56
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ReadZone
dnes, 17:56
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SportyŽivě
dnes, 17:46
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Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci
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dnes, 17:42
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dnes, 17:39
Před Spartou v Evropské lize vypukl skandál. Fanoušci zasypali švédského sudího irackého původu rasistickými narážkami
SportyŽivě
dnes, 17:39
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Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:38
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dnes, 17:36
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dnes, 17:31
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Houbař prozradil, kde roste nejvíce hub. Kdo se vypraví ještě dnes, nasbírá plné košíky
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Stoch odmítl Slovan a peníze od Kmotríka jedinou větou. Teď proti němu nastoupí jako hráč třetiligové Nitry
SportyŽivě
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Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech
Ani Madeta, ani Olma. Nejlepší značka másla zaskočila i samotné odborníky
Tvrdá rána pro Punčocháře s Forejtem: Nova je vyšachovala z MasterChefa, slavnou porotu čeká konec
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