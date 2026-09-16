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Slupky z jablek nevyhazujte: Můžete je efektivně využít

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Oloupali jste jablka na koláč nebo štrúdl? Víte, že slupky nemusíte hned automaticky vyhazovat? Snadno z nich připravíte domácí lahodný čaj a můžete je rovněž využít při vaření.
slupky

slupky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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