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Černožlutý brouk o velikosti nehtu naklade 1000 vajíček za sezónu. Kdo ho v zahradě přehlédne, na jaře najde mrtvé rostliny

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Jediná samička lalokonosce dokáže naklást až tisíc vajíček za sezonu, a každé z nich skončí v půdě u kořenů vašich rostlin.
Černožlutý brouk o velikosti nehtu naklade 1000 vajíček za sezónu. Kdo ho v zahradě přehlédne, na jaře najde mrtvé rostliny

Černožlutý brouk o velikosti nehtu naklade 1000 vajíček za sezónu. Kdo ho v zahradě přehlédne, na jaře najde mrtvé rostliny

Zdroj: Foto: AJC1 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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