Černožlutý brouk o velikosti nehtu naklade 1000 vajíček za sezónu. Kdo ho v zahradě přehlédne, na jaře najde mrtvé rostliny

Když na jaře vytáhnete z truhlíku chřadnoucí rododendron nebo zdánlivě bezdůvodně uschlý vavřín, viník už dávno odvedl svou práci. Lalokonos rýhovaný (
Otiorhynchus sulcatus) patří mezi nejrozšířenější zahradní škůdce v Evropě, přesto ho většina zahrádkářů nikdy vědomě nespatřila. Důvod je prostý: dospělí brouci vylézají až po setmění, přes den se ukrývají v mulči, opadu nebo v horní vrstvě substrátu. Jejich stopa na listech, typické obloukovité zářezy vykousané od okraje, vypadá jako drobná kosmetická vada. Jenže právě tyhle půlměsíčité okusy fungují jako předstihový poplach. Pod povrchem totiž už mohou řádit larvy, které měsíce požírají jemné kořínky, silnější kořeny i kořenový krček. A právě tam vzniká skutečná katastrofa. Jak poznat brouka, kterého nikdy neuvidíte za dne
Dospělec měří 8 až 13 milimetrů, má protáhle oválné tělo, tmavě šedé až černé zbarvení a rýhované krovky nepravidelně posypané žlutavými šupinkami. Nápadný je široký, dolů zahnutý nosec a lomená tykadla. Zásadní detail: lalokonos postrádá křídla, takže se nešíří letem, nýbrž pěšky, nebo (a to je mnohem častější) s nakoupeným rostlinným materiálem v kontejnerech. Berlínský úřad ochrany rostlin ho označuje za problémového škůdce v květináčích, na terasách i střešních zahradách. Dolnosaská zemědělská komora ho řadí mezi
nejčastěji se vyskytující nosatcovité v Německu. V Česku má druh vlastní kartu v Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ a český lesnický výzkum z roku 2025 ho zmiňuje jako původce požerků na tisu.
Rozpoznat ho v zahradě vyžaduje noční obchůzku s baterkou. Při vyrušení se brouk okamžitě pustí na zem a předstírá mrtvého. Vajíčka měří pod milimetr a samička je klade přímo do půdy u kořenového krčku; bez cíleného rozhrabání substrátu je nenajdete.
Dvojí úder: proč oblouky na listech signalizují podzemní pohromu
Škody lalokonosce probíhají ve dvou oddělených vrstvách, a právě to z něj dělá tak zákeřného protivníka. Dospělci v noci vykusují charakteristické buchtové zářezy na okrajích listů. Podle britské Royal Horticultural Society samotný okus dospělců většinou vitalitu rostliny zásadně neohrožuje. Jenže každá samička současně klade vajíčka, od července do října, partenogeneticky, tedy bez potřeby samce. Berlínský úřad uvádí horní hranici až tisíc vajíček na jednu samičku.
Z vajíček se za dva až tři týdny líhnou bělavé larvy ve tvaru písmene C, které okamžitě začínají požírat jemné kořínky. Postupně přecházejí na silnější kořeny a bázi stonku. Při okroužení kořenového krčku přeruší tok živin a vody. Rostlina vadne, krní, nakonec odumírá. Berlínský materiál výslovně upozorňuje, že toto vadnutí bývá „velmi pozdě rozpoznatelné“. Nejvíc ztrát podle RHS nastává od září do března, v období, kdy si pěstitel letní okusy na listech už dávno nespojí s aktuálním úhynem.
Dolnosaská komora navíc varuje, že příznaky se snadno zamění s fytoftorou, suchem nebo přemokřením. Jistotu přinese až kontrola kořenového balu: naleznete-li v něm bílé larvy a ohlodané kořeny, diagnóza je jasná.
VIDEO Hlístice do půdy: biologická zbraň, kterou doporučují úřady
Chemické přípravky mají proti larvám v substrátu velmi omezenou účinnost. Dolnosaská komora konstatuje, že běžné pesticidy se ke kořenům, kde larvy žijí, dostávají jen obtížně, a u dospělců přinášejí nanejvýš krátkodobý odpudivý efekt. Český BIOCONT totéž potvrzuje.
Řešení, které doporučují jak
berlínský úřad ochrany rostlin, tak britská RHS, spočívá v parazitických hlísticích aplikovaných zálivkou do půdy. Dvě hlavní varianty: Heterorhabditis bacteriophora – optimální teplota půdy 15–25 °C, minimálně 12 °C. Berlín doporučuje dvě aplikační okna: duben až květen a srpen až září. Hlístice proniknou do larev, usmrtí je během dvou až tří dnů a první viditelný účinek nastupuje za 7 až 14 dní. Steinernema kraussei – funguje i v chladnější půdě od 5 °C, vhodná pro jarní nebo podzimní zásah v oblastech s nižšími teplotami. Zahraniční výrobce BASF u produktu Nemasys L doporučuje měsíční frekvenci aplikace.
V Česku je oficiálně registrovaný přípravek Nematop od firmy E-Nema s účinnou látkou
Heterorhabditis bacteriophora, povolený pro jahodník a okrasné rostliny. Aktuální maloobchodní dostupnost jsme ověřili u BIOCONT i v sortimentu Hornbachu. U Steinernema kraussei jsme v české hobby nabídce stejně jednoznačný listing nenašli; tento druh je ovšem běžně dostupný v zahraničí. Správná aplikace: teplotní okno, dávka a vlhkost rozhodují o úspěchu
Hlístice jsou živé organismy a špatné zacházení je spolehlivě znehodnotí. Několik zásad, které rozhodují o výsledku:
Skladování: 4–8 °C (maximálně 12 °C), nepřemrazit, spotřebovat co nejdříve, nejpozději do data expirace; neotevřené balení vydrží přibližně šest týdnů. Příprava: Rozmíchat ve vodě podle etikety, odstranit jemná sítka a filtry z postřikovače, použít trysku minimálně 0,8 mm. Roztok průběžně míchat, hlístice klesají ke dnu. Aplikace: Zalévat do provlhčené půdy, nikdy na přímém slunci; ideálně za oblačného počasí nebo navečer. Berlínský úřad doporučuje dávku 0,5 milionu hlístic na metr čtvereční, případně 50 000 na rostlinu. U hlubších nádob je nutné předem vytvořit otvory, jinak se hlístice k larvám nedostanou. Po aplikaci: Půdu udržovat rovnoměrně vlhkou minimálně dva až tři týdny.
Jednorázový zásah zpravidla nestačí. Berlínský úřad doporučuje opakování v následujícím roce, při silném napadení i ve druhém a třetím roce. Dospělci totiž žijí déle než jednu sezonu a mohou znovu klást vajíčka.
Dospělce sbírejte ručně, a přerušte tak další vlnu kladení
Zatímco hlístice řeší podzemní fázi, dospělce má smysl likvidovat paralelně. Osvědčené metody zahrnují noční sběr s baterkou, pokládání vlhkých jutových pytlů nebo dřevěných desek jako úkrytových pastí; ráno pod nimi brouky najdete. Výrobce E-Nema nabízí také speciální nematodovou desku nematop Käferstopp, která podle výrobce redukuje populaci dospělců o 80 až 100 % během přibližně dvou týdnů, s účinností jedné destičky po dobu šesti týdnů. Doporučené období použití: květen až září.
Prioritou ovšem zůstává larvální fáze v půdě. Sběr dospělců funguje jako doplněk, který přerušuje reprodukční cyklus a snižuje počet vajíček v další generaci.
Pokud teď na svých rostlinách vidíte čerstvé obloukovité okusy, neklepejte se na čelo nad „kosmetickou vadou“; vytáhněte jednu rostlinu z květináče a prohlédněte kořenový bal. Bílé larvy ve tvaru C vám řeknou víc než jakýkoli list.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková