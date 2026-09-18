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Parfémový fantom dopaden. Dvacetiletý muž kradl na Jihlavsku, už je ve vazbě

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V rukou jihlavských kriminalistů už skončil muž, který se sám nebo se spolupachatelkou specializoval na krádeže parfémů. Po loupežích a sérii krádeží čeká na svůj trest ve vazební věznici v Brně.
Parfémový fantom dopaden. Dvacetiletý muž kradl na Jihlavsku, už je ve vazbě

Parfémový fantom dopaden. Dvacetiletý muž kradl na Jihlavsku, už je ve vazbě

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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