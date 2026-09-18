Parfémový fantom dopaden. Dvacetiletý muž kradl na Jihlavsku, už je ve vazbě

Krádeží se muž se stejně starou ženou dopouštěli již letos v březnu v Jihlavě. „V prodejně v obchodním centru na ulici Hradební odcizili parfém. Žena u vstupu do obchodu parfém vzala a následně ho prohodila bezpečnostní bránou z obchodu pryč, kde jej uchopil muž, který si ho vložil do oblečení a oba následně místo opustili bez zaplacení,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Další parfémy dvojice odcizila v drogerii v Pelhřimovské ulici. „Aby byli při krádeži nenápadní, tak se mezi regály objímali, a přitom si schovali zboží pod tričko,“ dodala mluvčí.
Další parfémy muž kradl v drogeriích po městě, někdy byl sám. V dubnu společně s ženou v ulici Romana Havelky odcizili parfémy, kromě toho ale také tři lahve alkoholu za částku přesahující 2 200 korun. „Krádežemi drogistického zboží způsobili majitelům škodu v celkové výši téměř 23 000 korun,“ řekla Čírtková.
Mladíka chtěl hodit z mostu do řeky
Policistům se podařilo prokázat, že stejný muž se dopustil také loupeže v Havlíčkově Brodě. „Tehdy neznámý pachatel 7. dubna večer kolem dvacáté hodiny na mostě přes řeku Sázavu oslovil skupinu mladistvých osob, po kterých požadoval finanční prostředky pod pohrůžkou, že jednoho z nich shodí z mostu do řeky. Poté z místa odešel,“ popsal Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality v Jihlavě.
Zločinu loupeže se pak muž dopustil ještě 10. května na silnici v areálu Psychiatrické nemocnice. „Pod pohrůžkou použití násilí vytrhl muži z rukou peněženku, ze které sebral bankovky v celkové hodnotě 2 200 korun, peněženku mu vrátil a z místa odešel,“ řekla mluvčí. Na facebooku pak zadržený muž požadoval po poškozeném muži peníze a hrozil mu násilím. Vydíráním si přišel na 39 tisíc korun.
V srpnu pak byl muž v provozovně v Palackého ulici, kde ve služebních prostorech obsluhy vzal z volně odložené peněženky platební kartu. Následně měl záminku, že má zákaz vstupu do obchodního domu v centru a proto nechal cigarety touto kartou zaplatit jiného muže. „Stejným způsobem oslovil další dva muže se stejnou žádostí, aby pomocí karty nakoupili různé věci. Kromě jiného také mobilní telefon, což se nepodařilo, protože platba vyžadovala zadání PIN kódu,“ uvedla Čírtková. Ve večerce pak muž kartou platit cigarety a víno sám a na závěr kartu vrátil zpět tam, kde ji odcizil.
Jihlavští strážníci muže zadrželi 30. srpna a převezli ho do policejní cely. „Následující den vyšetřovatel muže obvinil z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ informovala mluvčí s tím, že muž byl přitom v květnu odsouzen k podmíněnému testu odnětí svobody s dohledem ve výměře šesti měsíců se zkušební dobou do června roku 2028. Ve středu 2. září putoval do vazební věznice v Brně. Případ dvacetileté ženy, která se na některých krádežích podílela, prověřují policisté samostatně.