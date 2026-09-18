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Velký večerníčkový kvíz: Vaším úkolem je vzpomenout si na 10 postav, na které většina z nás zapomněla

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz pro všechny, kdo vyrůstali u televizní obrazovky a znají slavné hrdiny večerníčků. Zjistíte, jestli si o nich pamatujete i drobné detaily.
Obrázek z Večerníčku

Obrázek z Večerníčku

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Večerníček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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