Velký večerníčkový kvíz: Vaším úkolem je vzpomenout si na 10 postav, na které většina z nás zapomněla

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz pro všechny, kdo vyrůstali u televizní obrazovky a znají slavné hrdiny večerníčků. Zjistíte, jestli si o nich pamatujete i drobné detaily.
Jen málokterý televizní pořad se dokázal tak pevně zapsat do života několika generací jako Večerníček. Jeho historie se začala psát 2. ledna 1965, kdy Československá televize odvysílala první pohádku na dobrou noc s názvem Kluk a kometa. Večerníček tehdy ještě neměl svou slavnou znělku s klukem v papírové čepici. Ta vznikla až v létě téhož roku. Bezprostředním předchůdcem pořadu bylo od roku 1963 Stříbrné zrcátko, vysílané v neděli večer. Od té doby vznikla celá řada večerníčků s mnoha hrdiny a právě na ty se na In-Lifestyle zeptáme v kvízu o deseti otázkách.
Chlapec s čepicí, který ustál desítky let
Je sedm večer. Obrazovka se rozsvítí a na jednokolce přijíždí kluk v novinové čepici. Rozhodí papíry, ukloní se a doma je jasné, že začíná pohádka. Pro několik generací v Česku to byl skoro pevný bod dne, takový malý televizní zvyk před spaním. Večerníček jako pořad běží od roku 1963, slavná znělka s chlapečkem se ale na obrazovce objevila až v roce 1965. U jejího zrodu stál výtvarník a surrealista Milan Nápravník, podobu postavičky vytvořil Radek Pilař a hudbu napsal Ladislav Simon. A ten známý dětský pozdrav „Dobrý večer“? Patří pětiletému Michalu Citavému. Jedna drobnost, kterou si člověk většinou neuvědomí, dokud mu ji někdo neřekne: závěrečná melodie znělky je vlastně její první část puštěná pozpátku.
A pak jsou tu samozřejmě hrdinové, bez kterých si český Večerníček už snad ani neumíme představit. Křemílek a Vochomůrka ve své pařezové chaloupce, Rákosníček u rybníka Brčálníku, Rumcajs, Manka a Cipísek v lese u Jičína. Každý z těch světů fungoval trochu jinak, měl vlastní tempo i pravidla. Bob a Bobek zase vyráželi z kouzelného klobouku, Pat a Mat zvládli při obyčejné opravě napáchat škody přes půl bytu a nakonec si stejně podali ruce.
Velký test filmových znalostí: Slavné české klasiky v 10 otázkách mohou potrápit i starší ročníky
Mach a Šebestová měli kouzelné sluchátko, Krteček modré kalhotky a minimum slov, přesto mu děti rozuměly bez vysvětlování. A nezapomenutelné nejsou jen jejich příběhy, ale také hlasy herců, kteří jim vdechli život, jako Jiřina Bohdalová, Karel Höger nebo Josef Dvořák. V našem kvízu se vrátíte do dětství. Schválně, co si o postavičkách z legendárních večerníčků ještě pamatujete.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedia, Déčko, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Postavy.cz, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Velký večerníčkový kvíz: Úkolem je vzpomenout si na 10 postav, na které už mnozí zapomněli byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.