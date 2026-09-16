Češi mění způsob pečení. Malý spotřebič z kuchyňské linky si vezme jen zlomek proudu oproti troubě

Ještě před několika lety byla horkovzdušná fritéza spojována především s přípravou hranolků bez velkého množství oleje. Dnes je její využití výrazně širší. Připravit v ní lze maso, ryby, zeleninu, pečené brambory, některé moučníky nebo například rozpéct pečivo. Rostoucí zájem potvrzují také údaje z českého trhu. V první polovině roku 2025 vzrostl podle údajů prodejce DATART prodej horkovzdušných fritéz meziročně o 77 procent. Spotřebič si přitom pořizují jednotlivci, rodiny i senioři a jedním z důvodů je vedle rychlosti přípravy právě nižší spotřeba energie.
Rozdíl spočívá především v objemu prostoru, který musí oba spotřebiče zahřát. Zatímco klasická trouba vyhřívá celý pečicí prostor a často potřebuje také několik minut na předehřátí, horkovzdušná fritéza pracuje s výrazně menší komorou. Ventilátor v ní žene rozpálený vzduch přímo kolem potravin, takže požadované teploty dosáhne rychle a příprava jídla bývá kratší. Samotný příkon přitom není jediným rozhodujícím údajem. O výsledné spotřebě rozhoduje také délka provozu a množství jídla, které připravujeme.
Při menší porci může spotřeba klesnout téměř na třetinu
Rozdíl je dobře vidět při konkrétním vaření. V nezávislém srovnání spotřebovala horkovzdušná fritéza při přípravě dvou až tří porcí hranolků 0,287 kWh, zatímco elektrická trouba 0,863 kWh. U jedné pečené brambory šlo o 0,392 kWh proti 1,084 kWh. V těchto případech se tak fritéza skutečně dostala přibližně na třetinu spotřeby klasické trouby. U celého kuřete už byl rozdíl menší. Fritéza spotřebovala 0,54 kWh, zatímco trouba 1,157 kWh. Úspora proto není pevně daná a vždy záleží na konkrétním pokrmu, velikosti porce i použitém spotřebiči.
Největší smysl proto dává horkovzdušná fritéza ve chvíli, kdy člověk připravuje jednu až několik málo porcí. Rozehřívat velkou troubu kvůli několika bramborám, jednomu kusu masa nebo menší porci zeleniny je z energetického hlediska méně efektivní. Výhodou je také čas. Ve srovnávacím testu se například hranolky připravovaly ve fritéze 23 minut, zatímco v troubě 33 minut. Celé menší kuře bylo hotové za 53 minut místo 76 minut. Kratší provoz společně s menším vyhřívaným prostorem je hlavním důvodem nižší celkové spotřeby.
Klasická trouba ale z kuchyní nezmizí
Horkovzdušná fritéza má zároveň zásadní omezení, kterým je její kapacita. Jakmile je potřeba připravit jídlo pro více lidí, může být nutné suroviny rozdělit do několika dávek. V takovém případě se rozdíl ve spotřebě postupně zmenšuje a klasická trouba může být praktičtější. Na několika úrovních v ní lze současně připravit maso, přílohu i zeleninu, zatímco menší fritéza by stejný objem jídla zvládala postupně. Také spotřebitelské testy upozorňují, že výhoda fritézy je nejvýraznější právě u menšího množství potravin.
Pro běžnou domácnost tak nemusí jít o úplnou náhradu elektrické trouby, ale spíše o způsob, jak ji používat méně často. Pokud člověk připravuje jednu nebo dvě porce, ohřívá menší množství jídla nebo chce rychle upéct maso či zeleninu, může být horkovzdušná fritéza výrazně úspornější. Při velkém rodinném pečení naopak zůstává praktičtější klasická trouba. Právě kombinace obou spotřebičů tak umožňuje vybírat podle množství jídla a zbytečně neohřívat několikanásobně větší prostor, než je v danou chvíli potřeba.
zdroje: which.co.uk, feedit.cz