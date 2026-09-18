Karlovarský kraj za pololetí ztratil 810 obyvatel, nejvíc lidí ubylo na ChebskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovarský kraj za pololetí ztratil 810 obyvatel, nejvíc lidí ubylo na Chebsku
Unie botanických zahrad ČR žádá po vládě, aby se botanické zahrady dostaly do české legislativy. Dosud tomu...
Prezident Petr Pavel druhým pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava...
Definitivní souhlas s převodem Letiště Karlovy Vary (LKV) z kraje na stát by mělo dát krajské...
Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →