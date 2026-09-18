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TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně děti

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Procházka do Kubíčkova lomu u Maletína kousek za Mohelnicí na Šumpersku je ideální hlavně pro děti. Po cestě lesem jsou prolézačky a bludiště, samotný lom je plný dobrodružství a cestu v pohodě zvládnou i ti nejmenší.
TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně děti

TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně děti

Zdroj: Michal Šverdík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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