TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně dětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TIP NA VÝLET: Z procházky do Kubíčkova lomu budou nadšené hlavně děti
Důležitou přípravu pro proměnu rozlehlého prostranství na pomezí čtvrtí Povel a Slavonín zahajuje olomoucká...
Celý zástup řidičů vyděsil na tahu D35 u Olomouce řidič vozu Škoda Fabia, který se svým vozem najel na...
Na Červenohorském sedle v Jeseníkách se přírodovědcům poprvé v České republice podařilo odchytit největšího...
Z korupce a nezákonného ovlivnění zakázky na dopravní stavbu je podle zjištění České televize obviněný v...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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