Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne

Jeden soused šetří a radiátory skoro nepouští, druhý má pocit, že ho vytápí přes zeď. U společného topení nejde jen o sousedskou nevraživost. Teplo mezi byty skutečně prostupuje a nulový náměr neznamená nulový účet. Při běžném rozúčtování se náklady na metr čtvereční dorovnávají nejméně na 70 procent průměru domu.
Představte si debatu na schůzi vlastníků. Člověk, který doma nosí svetr, nechce přispívat sousedovi na obývák vytopený na pětadvacet stupňů. Soused zase namítá, že jeho radiátory pomáhají ohřívat i byt za stěnou. Oba mluví o spravedlnosti. Každý ale počítá něco jiného.
Řeč je o domech se společným vytápěním a měřiči či indikátory pro rozdělování nákladů. Ne o domácnosti, která má vlastní kotel a samostatně platí dodavateli za plyn. Zavření radiátorů také není totéž jako skutečné odpojení bytu od společné soustavy, pro které platí zvláštní pravidla.
USB-C kabel může rychle nabíjet a pomalu kopírovat fotky. Watty rychlost dat neurčují Teplo se na hranici bytu nezastaví
Zavřením ventilu omezíte přísun tepla z vlastního radiátoru. Stěny, podlaha a strop ovšem zůstávají na místě. Jestliže je v sousedním bytě tepleji, část tepla může proudit k vám. V dobře zatepleném domě, ze kterého ho málo uniká ven, je tento vzájemný vliv obzvlášť důležitý. Právě prostupem mezi byty ministerstvo vysvětluje vyšší společně rozdělovanou část nákladů u energeticky úspornějších budov.
Samotný studený radiátor proto ještě nedokazuje, že soused někoho úmyslně využívá. Byt uprostřed domu má jiné podmínky než byt u střechy nebo na nároží. Rozúčtování má zohledňovat i rozdílnou náročnost vytápění danou polohou místností. Prosté porovnání dvou displejů na topení na takový rozdíl nestačí.
Část účtu určuje plocha, část náměry
Účet za vytápění se rozděluje na základní a spotřební složku. Základní složka připadá na byty podle započitatelné podlahové plochy. Spotřební vychází z náměrů, které se při výpočtu upravují příslušnými korekcemi.
Sousední byty nejsou tepelně oddělené nádoby. Při rozdělování nákladů na společné vytápění se vedle náměrů zohledňuje také plocha a poloha místností.
Poměr přitom není všude stejný. Jak popisuje
Ministerstvo pro místní rozvoj při vysvětlení základní a spotřební složky, výchozí základní složka činí podle vlastností budovy 40, 50 nebo 60 procent. Po povolené úpravě se může pohybovat mezi 30 a 70 procenty. Nelze tedy automaticky předpokládat, že se v každém domě polovina účtu rozděluje podle plochy.
A pak přichází ještě jedna kontrola: zda výsledné náklady jednotlivého bytu na metr čtvereční neleží mimo stanovené hranice.
Sedmdesát procent není část loňského účtu
Podle
vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění se u běžného rozúčtování s odečty výsledné náklady na metr čtvereční pohybují mezi 70 a 200 procenty průměru zúčtovací jednotky. Zjednodušeně řečeno domu. Částky mimo toto rozmezí se upravují prostřednictvím spotřební složky.
Spodní hranice tedy neznamená, že každý zaplatí sedmdesát procent svého loňského účtu. Ani že sedmdesát procent musí vždy tvořit základní složka. Porovnávají se náklady na vytápění za stejné období, přepočtené na metr čtvereční.
Nejde ani o novinku zavedenou pro letošní podzim. Současná úprava se používá od 1. ledna 2024.
Nulový náměr může v modelovém bytě znamenat 16 800 korun
Pro názornost si udělejme vlastní modelový výpočet. Předpokládejme, že roční vytápění domu vyjde v průměru na 400 korun za metr čtvereční započitatelné podlahové plochy. Náš byt má takových metrů šedesát. Nejde o skutečné vyúčtování ani o odhad běžné ceny, ale o zvolené hodnoty pro ukázku.
Na tento byt by při průměrných nákladech připadalo 24 000 korun ročně. Spodní hranice ve výši sedmdesáti procent znamená 16 800 korun.
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Představme si zároveň, že dům používá padesátiprocentní základní složku. Ta by u našeho bytu činila 12 000 korun. I kdyby spotřební složka podle náměrů původně vyšla na nulu, konečná částka by nezůstala na dvanácti tisících. Dorovnání na spodní hranici by přidalo dalších 4 800 korun.
Výsledek je tedy 16 800 korun celkem za roční vytápění. Nikoliv dodatečný poplatek v této výši vedle základní složky. Jde o ukázku použití pravidla, kterým
ministerstvo vysvětluje spodní hranici rozúčtování. Větší byt může šetřit, a přesto zaplatit víc
Ve stejném modelovém domě vezměme sousední byt se započitatelnou plochou čtyřicet metrů čtverečních. Jestliže jeho náklady odpovídají průměru domu, zaplatí 16 000 korun.
Menší byt tedy při průměrných nákladech zaplatí méně než větší byt na spodní hranici. Rozdíl je osm set korun. Na chodbě z toho snadno vznikne námitka, že někdo topí a platí méně než člověk se zavřenými radiátory.
Přepočet ale ukáže něco jiného. Větší byt platí 280 korun za metr, menší 400 korun. Nižší konečná částka sama o sobě neprokazuje, kdo více šetřil nebo na koho ostatní doplácejí.
Náměr z rozdělovače je jedním z podkladů pro vyúčtování. Konečná částka může být upravena tak, aby náklady bytu nepřekročily stanovené hranice vůči průměru domu. Než obviníte souseda, podívejte se do vyúčtování
Při porovnávání si dejte vedle sebe náklady za stejné období, započitatelnou plochu a výslednou cenu za metr. Oddělte přitom samotné vytápění od ohřevu vody a dalších služeb. A nezaměňujte náklady s nedoplatkem: ten ovlivňuje také výše zaplacených záloh.
U nejasností pomůže vyžádat si vysvětlení použitého výpočtu. Na
kontrolu vyúčtování služeb a vyžádání podkladů navíc existují lhůty, takže dokument není dobré odložit do šuplíku.
Rozumné šetření tím neztrácí smysl. Jen není možné slíbit konkrétní úsporu podle jediného otočení ventilem. „Uspořenou částku není možné předem určit,“ připomíná ministerstvo. Záleží také na chování ostatních domácností a poloze bytu.
Začít lze správným nastavením požadované teploty. Právě tu totiž vyjadřují
čísla na termostatické hlavici, nikoliv cenu, kterou za zimu zaplatíte.
O tom, zda je hranice sedmdesáti procent spravedlivá, se sousedé shodnout nemusí. Bez rozlišení náměru, plochy a výsledných nákladů ale každý hájí spravedlnost podle jiného čísla.
Zdroje fotografií Turning_on_a_thermostat: Jeuwre / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 Praha_Kobylisy_Libisska: JiriMatejicek / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0 Lowres_111006_ist_0805_RZ_b: Iabatig / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0