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Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne

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Vypnuté radiátory neznamenají nulový účet. Jak funguje rozúčtování tepla, hranice 70 procent a proč při porovnání se sousedem rozhodují metry.
Ruka nastavující termostatickou hlavici na bílém radiátoru.

Ruka nastavující termostatickou hlavici na bílém radiátoru.

Zdroj: Jeuwre / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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