Mladý muž skočil do hotelového bazénu v Turecku. O několik minut později ochrnulPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladý muž skočil do hotelového bazénu v Turecku. O několik minut později ochrnul
Česko čeká během několika dnů výrazná změna počasí. Zatímco o víkendu se teploty dostanou místy až k 25...
Silné bouřky zasáhly v pátek 18. září několik oblastí Kypru. Nejvýraznější byly během noci a rána na západě...
Měla to být společná cesta, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat. Pro Bethany Clarke se ale pobyt v Laosu...
Rozsáhlé požáry zasáhly Amalfitánské pobřeží i sousední Sorrentský poloostrov. Plameny se dostaly do...
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