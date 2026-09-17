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Topná sezóna se blíží: je čas zkontrolovat radiátory

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I když venku ještě panuje příjemné teplé počasí, blíží se čas topné sezóny. Předtím je ale nutné zkontrolovat radiátory, abyste co nejvíce ušetřili za energie. Jejich dodavatelé totiž hlásí opětovné zdražování. A je jedno, zda topíte plynem nebo elektřinou. Připlatíte si i za tuhá paliva. Nezapomeňte zkontrolovat také okna, protože v případě špatného těsnění dochází k výraznému úniku tepla.
topení

topení

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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