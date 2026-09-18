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Šampión v kinech propadl, na HBO Max má film o Nepelovi ode dneška druhou šanci

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Slovenský krasobruslař Ondrej Nepela se v roce 1972 vrátil ze Sappora jako olympijský vítěz, jenže doma ho přivítal režim, který si za medaili hodlal nechat zaplatit. Devadesátiminutové drama Jakuba Červenky se odehrává během jediného dne před mistrovstvím světa v Bratislavě a od 17. září běží na HBO Max.
Šampión v kinech propadl, na HBO Max má film o Nepelovi ode dneška druhou šanci

Šampión v kinech propadl, na HBO Max má film o Nepelovi ode dneška druhou šanci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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