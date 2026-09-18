Šampión v kinech propadl, na HBO Max má film o Nepelovi ode dneška druhou šanci

Většina sportovních biografií chce obsáhnout celou kariéru, v tomto případě od prvních krůčků na ledě po stupně vítězů. Červenka, který scénář napsal společně s Ninou Morgenstein a má za sebou komorní Hovory s TGM, jde u Šampióna opačnou cestou. Po krátkém prologu zúží vyprávění na necelých čtyřiadvacet hodin před bratislavským šampionátem v roce 1973. Nepela má před domácím publikem obhájit titul mistra světa a zároveň sní o odchodu do západní revue Holiday on Ice. Takový sen se straně nelíbí, a tak se kolem něj i kolem jeho trenérky Hildy Múdré začínají stahovat funkcionáři a muži v civilu. Sevřený časový rámec dává filmu pocit thrilleru. Otázka nezní, jestli Nepela vyhraje, ale co ho to bude stát.
Kubala hraje pohledy, ne monology
Adam Kubala
je slovenský herec, kterého většina českých diváků zatím nezná, a filmu to prospívá. Nepelu hraje jako uzavřeného mladíka, u něhož se vzdor projevuje v drobných gestech a v tom, jak dlouho dokáže mlčet, než skutečně vybuchne. Před natáčením prošel měsíci kondiční přípravy a studoval dobové záznamy, aby odkoukal Nepelův způsob řeči, a na výsledku je to poznat.
Za pozornost stojí i to, jak film pracuje s lidmi kolem šampiona. Jana Nagyová Pulm, kterou si celá generace pamatuje jako Arabelu, dává trenérce Múdré tvrdost člověka, který ví, že každá Nepelova drobná vzpoura dopadne i na ni. Martina Jindrová jako zpěvačka Eva Pilarová je naopak tou, kdo hrdinovi nabízí oporu, jakou od trenérky ani od otce (Karel Dobrý) čekat nemůže. A Cyril Dobrý v roli kamaráda Matěje připomíná, že Nepela měl kromě ledu i soukromý život, o kterém se v Československu sedmdesátých let nahlas nemluvilo.
Štrbova kamera a pocit, že vás někdo sleduje
Kameraman Martin Štrba natočil film v tlumené paletě a rád staví postavy do úzkých chodeb a šaten, kde se nedá dýchat. V pozadí záběrů se opakovaně objevují objektivy fotoaparátů a lidé, kteří jen tak stojí a dívají se. Rychlý střih Branislava Vinczeho a hudba Michala Novinského tuhle stísněnost ještě přiživují. Je to jednoduchá, ale účinná řemeslná volba, protože divák brzy začne sledovat okraje obrazu stejně nervózně jako hlavní hrdina.
Kde film tlačí na pilu, je samotné zobrazení režimu. Funkcionář v podání Miroslava Hanuše i tajní jsou napsaní podle mustru, takže místo mrazivé všednosti zla dostáváte spíš karikatury, a scéna závěrečné jízdy je střihem rozsekaná víc, než by krasobruslení slušelo. Devadesát minut ale nedá těmhle výhradám tolik prostoru, a kdo si oblíbil Vlny Jiřího Mádla, pozná tu stejný registr velkého historického dramatu, jen v komornějším měřítku.
Stojí za to vědět, že Šampión je druhým filmem o Nepelovi během několika měsíců. Nepela Gregora Valentoviče z loňska je introspektivnější a delší, Červenkova verze vsadila na vnější tlak a tempo. Nekonkurují si tolik, jak by se zdálo, spíš se doplňují.
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