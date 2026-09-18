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Kapka šamponu na hadřík a okna se lesknou. Po umytí navíc odpuzují špínu déle než po běžném čističi

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Celý trik stojí na chemii, kterou sdílí šampon s klasickými přípravky na sklo: tenzidy rozpouštějí mastnotu, alkohol urychluje odpařování a humektanty mění způsob, jakým se voda chová na hladkém povrchu.
Kapka šamponu na hadřík a okna se lesknou. Po umytí navíc odpuzují špínu déle než po běžném čističi

Kapka šamponu na hadřík a okna se lesknou. Po umytí navíc odpuzují špínu déle než po běžném čističi

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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