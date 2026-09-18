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Víkend přinese teploty nad dvacet stupňů. V neděli dorazí déšť, pak ochlazení

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Předpověd slibuje možná poslední víkend s teplotami nad dvacet stupňů. Sobota navíc bude slunečná. Už v neděli ale dorazí déšť a poté také ochlazení, v pondělí už bude maximálně 16 stupňů.
Víkend přinese teploty nad dvacet stupňů. V neděli dorazí déšť, pak ochlazení

Víkend přinese teploty nad dvacet stupňů. V neděli dorazí déšť, pak ochlazení

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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