Rybíz starší tří let plodí čím dál méně, ale většina zahrádkářů ho nechává růst dál. Jedna chyba po sklizni stojí celou příští úrodu

Aby rybíz i v následujících letech plodil s neutuchající silou, musíte mu dopřát tu správnou péči. Jejím základem by měl být především správný řez – dobře provedený řez je totiž klíčem k maximální úrodě v následujících sezónách. A jak ho provést?
Dvoufázový proces prořezávání
Prořezávání rybízu je strategický postup, který zahrnuje dvě různé fáze. Je opravdu nezbytné dodržet obě. Tyto kroky totiž přispívají k udržení zdraví a vitality rybízových keřů a k optimalizaci jejich produkce:
Sanitární prořezávání: Po sklizni je prvním krokem sanitární řez. Jedná se o odstranění suchých, nemocných nebo přerostlých větví, což zajistí celkově dobrou kondici keře. Prořezáním větví zajistíte lepší cirkulaci vzduchu a také zabráníte možnému propuknutí chorob. Strukturální řez: Druhá fáze, známá jako strukturální řez, zahrnuje tvarování rybízového keře. Jak to provést? Zaměřte se na zachování pouze jednoletých, dvouletých a nových výhonů, protože ty jsou nejproduktivnější. Všechny větve starší než tři roky by měly být odstraněny, protože již významně neplodí. Zdroj fotografie: Depositphotos Identifikace zralých větví
Klíčovým aspektem efektivního prořezávání
rybízu je identifikace větví starších tří let. Při rozlišování dospělých větví se zaměřte na následující znaky: Zakrnělý růst: Starší větve mají obvykle minimální přírůstek, obvykle kolem 20 cm za sezónu. Ztvrdlá kůra: Kůra dospělých větví je tvrdá a hnědá, což kontrastuje s měkčí a zelenější kůrou mladších výhonů. Hrubší kůra: Starší větve jsou ve srovnání s mladšími silnější, což je odrazem hromadění dřevní hmoty v průběhu času. Výhody řezu pro zvýšení produkce bobulí
Prořezávání rybízu hraje klíčovou roli při zvyšování výnosu a kvality bobulí. Prořezávání směřuje energii rostliny k vývoji silných nových výhonů a zároveň odvádí živiny od zbytečného růstu. Výsledkem tohoto přesunu energie jsou větší a chutnější bobule a větší počet bobulí v trsu.
Zdroj fotografie: Freepik Celoroční péče o rybíz
Dbejte na pravidelné kypření půdy kolem základny keřů. To podporuje zdravý růst kořenů a účinný příjem živin. Sledujte také, zda se
na keřích rybízu nevyskytují škůdci a choroby, a v případě potřeby účinně zasáhněte. Rybízu také zajistěte pravidelné hnojení a důsledné zavlažování – a to i během zimy (zalévejte ho však pouze v bezmrazých dnech). Hnojení rybízu dřevěným popelem
Po prostřihu může rybíz také vhodně pohnojit – skvěle vám poslouží kupříkladu dřevěný popel. Ten můžete aplikovat na půdu kolem rostlin, ale nikdy ne přímo na listy. Mějte na paměti, že
popel může zvýšit pH půdy, takže je vhodné ho používat spíše na těch kyselých. Po aplikaci popela zeminu důkladně zalijte, aby se popel rozpustil a mineralizoval, což umožní rostlinám mnohem lépe absorbovat živiny. A na začátku května ho pak nezapomeňte přihnojit kompostem.
VIDEO Řez černého rybízu od výsadby do plné plodnosti – naučte se, jak to dělat správně
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři