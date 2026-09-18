Na Nových Dvorech začaly ražby dalšího úseku metra DPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Nových Dvorech začaly ražby dalšího úseku metra D
Nová stanice metra D na Náměstí Míru bude patřit mezi ty nejhlubší s 40 metry pod úrovní terénu. Výstupy...
V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení...
V pátek se měl nad centrem Prahy konat malý letecký svátek, proletět nad Vltavou měla britská formace Red...
Soud ho za bití, mučení, vydírání a okrádání lidí bez domova poslal na tři roky do vězení, tam se ale...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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