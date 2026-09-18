Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Češi už chodí z lesů s plnými košíky. A pořád opakují chyby, které je mohou stát zdraví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Češi konečně zažívají houbařskou horečku, ale radost z plných košíků může vystřídat boj o zdraví. Stačí jediná drobná chyba při přepravě nebo skladování a z prvotřídních hřibů se stane nebezpečný koktejl toxinů.
Češi už chodí z lesů s plnými košíky. A pořád opakují chyby, které je mohou stát zdraví

Češi už chodí z lesů s plnými košíky. A pořád opakují chyby, které je mohou stát zdraví

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Přechod na zimní čas letos proběhne jinak. Česko by se mělo připravit
Přechod na zimní čas letos proběhne jinak. Česko by se mělo připravit
HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo si před startem věří nejvíc, nemusí mít na konci důvod k oslavě
HOSPODSKÝ KVÍZ: Kdo si před startem věří nejvíc, nemusí mít na konci důvod k oslavě

Hospodské kvízy se staly oblíbenou zábavou po celém světě. Kombinují přátelskou atmosféru, soutěživost a...

Češi vyvážejí manželské postele na smeťák. Hezčí pohodlná varianta nezabere žádný prostor
Češi vyvážejí manželské postele na smeťák. Hezčí pohodlná varianta nezabere žádný prostor

Dokonce i v malé garsonce se dnes se dá žít luxusně. Stačí jeden pohyb ruky a ložnice se promění v...

Meteorologové se obávají druhé poloviny října. Takový teplotní skok Česko nepamatuje
Meteorologové se obávají druhé poloviny října. Takový teplotní skok Česko nepamatuje

Zatímco první polovina října nabídne nadprůměrné teploty kolem 18 °C, závěr měsíce může přinést dramatický...

Nastane večer plný emocí: Nova v sobotu v 16:50 nasadí největší westernový klenot historie
Nastane večer plný emocí: Nova v sobotu v 16:50 nasadí největší westernový klenot historie

Zavzpomínejte na velkofilm, kde čest znamená víc než život a kde láska končí tragédií. Natáčení provázel...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.