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Když máš pohyb ráda až potom: jak obejít vlastní odpor k první desetiminutovce

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Po procházce se cítíš skvěle. Po cvičení také. Jenže informace, že ti něco bude dobře za čtyřicet minut, má ve chvíli, kdy ležíš na gauči, překvapivě malou přesvědčovací sílu.
Když máš pohyb ráda až potom: jak obejít vlastní odpor k první desetiminutovce

Když máš pohyb ráda až potom: jak obejít vlastní odpor k první desetiminutovce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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