Když máš pohyb ráda až potom: jak obejít vlastní odpor k první desetiminutovce

Možná tedy nepotřebuješ další motivaci. Potřebuješ systém, který po tobě nebude chtít, abys před pohybem cítila něco, co prostě necítíš. Někteří lidé se na cvičení skutečně těší. Mají sbalenou tašku, pustí si playlist a v 17:30 se jejich tělo samo začne přesouvat směrem k pohybu. Gratulujeme jim. Pak existuje velká skupina lidí, kteří mají pohyb rádi především v minulém čase.
„Bylo super, že jsem šla.“
„Jsem ráda, že jsem se prošla.“
„Po plavání se cítím skvěle.“
Předtím ale sedí na gauči a vedou intenzivní diplomatické jednání sami se sebou. Pokud jsi to ty, možná nemá cenu čekat, až se naučíš milovat začátek. Můžeš ho prostě obejít.
Nesnaž se chtít celý trénink
Chceš jen první krok. Obléct legíny. Obout boty. Dojít před dům. Spustit desetiminutové video. Velký plán vytváří velký odpor. Malý krok má mnohem menší prostor k vyjednávání.
CDC připomíná, že zdravotní přínosy má i menší množství pohybu a že jakékoli množství středně až intenzivní aktivity je lepší než žádné. Dokonce uvádí, že i přidání zhruba deseti minut pohybu denně může něco změnit. Takže deset minut není „zbytečný trénink“. Je to deset minut pohybu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Přestaň rozhodovat každý den znovu
„Půjdu dnes cvičit?“ Tohle je výborná otázka, pokud chceš sama sobě nabídnout možnost říct ne. Mnohem jednodušší je mít například pravidlo: v úterý po práci jdu dvacet minut ven. Ve čtvrtek si pustím krátké cvičení. Nemusíš v danou chvíli hledat motivaci. Jen následuješ předem udělané rozhodnutí.
A samozřejmě existují dny, kdy plán změníš kvůli nemoci, únavě nebo životu. Jen nemusíš každý běžný den svolávat hlasování.
Přilep pohyb k něčemu, co už existuje
Po ranní kávě deset minut procházka. Po práci vystoupím o zastávku dřív. Po vyčištění zubů pár minut mobility. Čím méně samostatných rozhodnutí pohyb vyžaduje, tím menší mentální prostor zabere.
Nepotřebuje vlastní slavnostní okamžik, kdy se rozsvítí světlo a ty oznámíš: „Nyní začíná moje fitness cesta.“ Může být přilepený k normálnímu dni.
Ulehči budoucí sobě první tři minuty
Boty u dveří. Podložka venku, ne pod postelí. Sluchátka nabitá. Sportovní oblečení připravené. Tohle všechno zní směšně drobně, dokud nezjistíš, že právě hledání ponožek bylo poslední kapkou, po které sis řekla „tak zítra“.
Motivace není jediná proměnná. Tření je také proměnná. A to se dá měnit velmi snadno.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Nech si nejlepší podcast jen na chůzi
Ano, je to úplatek. Úplatky mohou fungovat. Pokud máš seriál, podcast nebo audioknihu, kterou si dovolíš pustit jen při pohybu, začneš k aktivitě připojovat něco, na co se skutečně těšíš.
Pohyb nemusí být čistá ctnost vykonávaná v tichu a s výrazem olympijské disciplíny. Může být způsob, jak poslouchat drby ze svého oblíbeného podcastu. Tělo přínos pozná i bez morálního utrpení.
A někdy je dobré po deseti minutách opravdu skončit
Pokud si slíbíš deset minut a vždycky z nich tajně uděláš hodinu, mozek velmi rychle pochopí, že deset minut je podvod. Takže někdy deset minut skutečně stačí. Jindy zjistíš, že když už jsi venku, chceš pokračovat. Obě varianty jsou v pořádku.
CDC uvádí mezi okamžitými přínosy fyzické aktivity například zlepšení kvality spánku a snížení krátkodobých pocitů úzkosti. Dlouhodobě pak pravidelný pohyb podporuje zdraví srdce, kostí i mozku. Nikde ovšem není napsáno, že musíš před každým pohybem jásat radostí.
Možná tedy nejsi člověk, který miluje cvičení
Možná jsi člověk, který miluje, jak se po pohybu cítí. To úplně stačí. Nemusíš romantizovat první desetiminutovku. Potřebuješ se přes ni jen občas dostat.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o pohybu bez fitness fanatismu najdeš na Poudrée.
Zdroje: Centers for Disease Control and Prevention – Benefits of Physical Activity [1], CDC – Adding Physical Activity as an Adult [2], CDC – Health Benefits of Physical Activity for Adults [3].