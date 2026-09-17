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Zašlá špína v koupelně zmizí snadno: Vezměte tabletu do myčky

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Na zašlou špínu v koupelně nemusíte kupovat speciální čistič. Obyčejná tableta do myčky může pomoci rozpustit odolné usazeniny a vrátit zašlým povrchům čistší vzhled.
koupelna

koupelna

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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