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Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí

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Tisíc osm set tun písku, jeden měsíc práce a venkovní areál ve Vršovicích, který dvě dekády ztrácel návštěvníky, najednou hlásí 27 tisíc příchozích za 26 dní.
Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí

Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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