Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí

Když v polovině června 2026 dorazily nákladní vozy s pískem na adresu Vladivostocká 1460/10 v Praze 10, místní to sledovali se směsicí zvědavosti a skepse. Venkovní bazén za Fortuna Arenou pamatoval lepší časy: otevřel se 1. července 1979, prošel zlatou érou slávistického plavání se synchronizovanými plavkyněmi i reprezentanty, ale v posledních dvou dekádách postupně chátral. Návštěvnost klesla o 37 procent na průměrných 48 500 lidí ročně, hodnocení na Googlu se propadlo na 2,8 z pěti. Fotbalová Slavia převzala správu areálu na tři roky a rozhodla se z něj během první rychlé etapy vybudovat něco, co Praha dosud neměla: městskou písečnou pláž s celodenním programem pod značkou Beach Eden.
1 800 tun písku: jak z koupaliště vznikla městská pláž
Představte si zhruba 90 plně naložených sklápěčů. Právě tolik materiálu bylo potřeba, aby se původní travnaté a betonové plochy kolem padesátimetrového bazénu proměnily v rozsáhlou plážovou a sportovní zónu. Písek nepřikryl jen trávníky, nahradil i tvrdé povrchy, které se v letním žáru rozpalovaly a odrazovaly návštěvníky. Výsledkem je prostor, který
Slavia oficiálně označuje za největší písečnou pláž v metropoli.
Součástí přeměny bylo i zázemí: nový vstupní objekt, modernizované šatny se skříňkami, vylepšené osvětlení a šestice gastro provozů, od grilů po zmrzlinové stánky. Investice do první fáze dosáhla 10 milionů korun, přičemž partneři jako Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, Algida či Sportisimo dodali vybavení, mobiliář a sportovní prvky. Přesný poměr hotovostní investice a barterových plnění veřejně rozepsaný nebyl.
Podstatné je tempo. Celá úvodní etapa proběhla během jediného měsíce. Další úpravy, včetně plánovaného dětského hřiště a prolézaček, pokračují průběžně a rozvoj areálu je rozložený do celého tříletého období správy.
Čísla první sezóny: proč ambice 70 000 návštěvníků dává smysl
Cíl sedmdesáti tisíc příchozích za léto zní odvážně, dokud se nepodíváte na data z prvního měsíce. Provozní ředitel David Šrámek v rozhovoru pro
Novinky uvedl, že za prvních 26 dní dorazilo 27 tisíc lidí, tedy zhruba 39 procent sezónního plánu. Při zachování podobného tempa se cílová hranice jeví jako dosažitelná.
Kapacita areálu činí až 1 892 osob současně, brány se otevírají denně od osmi ráno do osmi večer. Nabídka míří primárně na rodiny: vyhřívaný padesátimetrový bazén, plážová volejbalová hřiště, minigolf a celodenní gastro zázemí. Vstupné pro dospělého stojí 290 Kč, dítě do 15 let zaplatí 190 Kč, rodinná vstupenka pro dva dospělé a jedno dítě vyjde na 560 Kč. Držitelé karty MultiSport vstupují zdarma, senioři z Prahy 10 mají v ranních hodinách bezplatný přístup.
Beach Eden navíc funguje jako samostatná digitální značka; vlastní
ticketingový systém Beach Eden ID umožňuje online nákup vstupenek, správu zákaznického účtu i budoucí věrnostní akce. Tady se rýsuje záměr přesahující jednorázovou letní sezónu.
VIDEO Městský resort versus přírodní koupání: kde Beach Eden boduje a kde ztrácí
Pražan zvažující letní den u vody má na výběr. Jak si Beach Eden stojí vedle dvou nejznámějších alternativ?
Beach Eden Divoká Šárka Hostivařská přehrada Vstupné dospělý 290 Kč 200 Kč 170 Kč Typ vody vyhřívaný 50m bazén přírodní koupaliště přehradní nádrž Dostupnost MHD tramvaj, bus, vlak Praha-Eden bus bus, vlak Gastro 6 provozoven omezené střední Charakter městský letní resort přírodní klid přírodní pláž
Cenově patří Beach Eden k dražším variantám. Vynahrazuje to ale vyhřívanou vodou, sportovním vyžitím a snadnou dostupností: tramvajové linky 4, 6, 7, 13, 14, 19, 22 zastavují na Kubánském náměstí, autobusy 135, 136 či 150 přímo u zastávky Slavia a vlak na lince S9 dojede do stanice Praha-Eden. Kdo hledá přírodní zážitek a nižší cenu, sáhne spíš po Šárce nebo Hostivaři. Kdo chce strávit celý den v dosahu občerstvení, sportu a dětského programu bez nutnosti opouštět město, najde v Edenu kompletní balíček.
Kdy vyrazit a co očekávat: praktický průvodce Beach Edenem
Ranní hodiny po otevření v osm představují nejlepší okno pro návštěvu. Bazény se čistí už od pěti ráno dvěma robotickými vysavači, právě kvůli písku, který se nevyhnutelně dostává do vody. Ve všední dny bývá obsazenost výrazně nižší než o víkendech.
Ve vstupném je zahrnut přístup do venkovního areálu s bazénovou i plážovou částí, plážovým volejbalem a minigolfem. Občerstvení v šesti gastro provozovnách se hradí zvlášť. Přesný rozpis, které doplňkové aktivity vyžadují příplatek, provozovatel veřejně nespecifikoval; vyplatí se ověřit přímo na místě nebo přes online systém Beach Eden ID.
Komunitní rozměr projektu potvrzuje i plánovaná akce
Slavia Beach Games na 31. srpna 2026, celodenní sportovní program pro rodiny s bezplatným vstupem, pořádaný ve spolupráci s městskou částí Praha 10.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková