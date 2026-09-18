Tuhle chybu dělají Češi v ložnici. Zbytečně přivádějí vlhkost a zimu

Chladnější ložnice v paneláku se nemusí bezpečně vytápět jen vzduchem ze sousedního pokoje. S teplem přichází také vodní pára. V našem modelu vzroste po ochlazení z 22 na 18 °C relativní vlhkost ze 60 na přibližně 77 %.
V obýváku je příjemně, v ložnici stáhnete radiátor a necháte otevřené dveře, aby se trochu ohřála. Taková situace svádí ke kontrole jediného čísla: teploty. Pro chladnější pokoj však potřebujete znát i vlhkost přicházejícího vzduchu a stav studených povrchů.
Otevřené dveře přenášejí teplo i vodní páru
Německá spotřebitelská organizace Verbraucherzentrale doporučuje mezi rozdílně vytápěnými místnostmi zavírat dveře. Upozorňuje na přenos teplého vlhkého vzduchu do chladnějších pokojů. Jde o fyzikální souvislost použitelnou i v panelovém bytě, nikoli o tvrzení, že každý panelák musí mít problém s plísní.
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Relativní vlhkost se mění s teplotou. Jak vysvětluje
výrobce měřicí techniky Vaisala, vyjadřuje poměr skutečného tlaku vodní páry k tlaku nasycení. Ochlazený vzduch se nasycení přiblíží, přestože do něj žádnou další vodu nepřidáte. Stejné ochlazení ze 22 na 18 stupňů, dva různé výsledky
Pro tento článek jsme 13. září 2026 spočítali dvě modelové varianty podle
vztahu pro tlak nasycené vodní páry americké meteorologické služby NWS. Výchozí vzduch má vždy 22 °C, jednou 40 % a podruhé 60 % relativní vlhkosti. Počítáme jeho ochlazení při stejném celkovém tlaku, bez přidání či odebrání vodní páry.
Výchozí stav při 22 °C Po ochlazení na 18 °C U povrchu o 16 °C Rosný bod 40 % asi 51 % asi 58 % asi 7,8 °C 60 % asi 77 % asi 87 % asi 13,9 °C
Čtyřstupňové ochlazení tedy samo o sobě nestačí k posouzení podmínek v ložnici. Vlhčí varianta se při stejné teplotě dostane u modelové šestnáctistupňové stěny přibližně na 87 %, sušší zůstane kolem 58 %. Rozdíl vzniká už ve výchozím vzduchu, nikoli jiným nastavením ložnice.
Teplotu a relativní vlhkost sledujte společně v obou pokojích. V modelu článku vede stejné ochlazení různě vlhkého vzduchu k odlišným podmínkám u stěny.
Nejde o měření konkrétního bytu ani o předpověď, co ukáže přístroj po otevření dveří. Ve skutečnosti se vzduch mísí, místnost se ohřívá a vlhkost přijímají nebo uvolňují také materiály. Tabulka izoluje vliv teploty; nepočítá rychlost proudění, dobu do vzniku plísně ani úsporu za topení.
Na kapky na stěně nečekejte
Rosný bod je teplota, při níž začíná kondenzace. Ve vlhčí variantě vychází přibližně 13,9 °C. Modelová stěna o 16 °C je tedy ještě nad rosným bodem, ale vzduch těsně u ní má asi 87% relativní vlhkost. Nepřítomnost kapek zde neznamená příznivé podmínky pro povrch.
Metodika německého Umweltbundesamtu k plísním uvádí, že při zhruba 80% relativní vlhkosti u povrchu a vhodné teplotě už mají mnohé interiérové plísně podmínky k růstu. Záleží i na materiálu, době působení a druhu plísně. Osmdesát procent není univerzální hranice bezpečí a jediný krátký výkyv nedokazuje napadení.
Praktický závěr našeho srovnání: nepoužívejte suché okno jako potvrzení, že můžete ložnici dál ochlazovat. Sledujte také rohy a prostor u obvodové stěny; podmínky uprostřed pokoje nemusí odpovídat nejchladnějšímu místu.
Listí na trávníku kontrolujte po částech. Odkrytý střed může klamat Ložnici sledujte zvlášť a vlhkost odvádějte ven
Začněte záznamem teploty a relativní vlhkosti v obou pokojích, například večer a po probuzení. Přístroj nechte ustálit podle návodu. V našem srovnání právě dvojice údajů odlišuje sušší a vlhčí variantu; teploměr v obýváku sám podmínky ložnice nepopíše.
Umweltbundesamt doporučuje při snižování pokojové teploty současně hlídat vlhkost, větrat a topit. Při zvýšené vlhkosti ji odvádějte ven, ne do vedlejšího pokoje. Ložnici nenechávejte dlouhodobě prochladnout a po větrání obnovte vytápění podle jejích podmínek.
Dveře mezi různě teplými pokoji můžete držet zavřené, ale nezakrývejte předepsané přívody vzduchu ani větrací cesty. U řízeného větrání dodržujte jeho návod. Zavírat dveře neznamená místnost vzduchotěsně uzavřít.
Na viditelné kapky není vhodné čekat: podmínky pro růst plísní mohou nastat i před kondenzací. V modelu má vzduch u šestnáctistupňové stěny asi 87 % a ještě se nesráží.
Pokud řešíte, zda otevřít okno za deště, pomůže naše
srovnání venkovní teploty a vlhkosti při větrání. V kuchyni zase nezaměňujte omezení pachu za odvod páry: rozdíl rozebírá článek o recirkulační digestoři a vlhkosti. Opakované vlhnutí potřebuje hledání příčiny
Pokud se vlhké místo nebo plíseň vrací, zdokumentujte polohu, datum a domácí odečty. Obraťte se na správce domu či vlastníka a podle situace na odborníka.
Verbraucherzentrale upozorňuje také na význam stavebního stavu; změna větrání nemusí odstranit závadu konstrukce.
Chladnější ložnici proto neposuzujte podle pocitu z obýváku. Změřte oba pokoje, omezte přenos vlhkosti mezi nimi a zajistěte ložnici vlastní výměnu vzduchu i přiměřené vytápění. Modelových 18 °C není doporučení pro každý byt ani záruka, že jeho rohy zůstanou suché.