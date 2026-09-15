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Skladujte chléb jako naše babičky: zůstane déle čerstvý

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Také milujete vůni a chuť čerstvého chleba? Pokud ho hned nesníme, za pár dní už ztratí svou původní konzistenci, ztvrdne nebo v horším případě zplesniví. V takovém případě ho můžete rovnou vyhodit do koše. Přitom existují efektivní způsoby, jak chléb uchovat, abyste si na něm pochutnali ještě za týden.
Chleba

Chleba

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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