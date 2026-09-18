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Pohádka o princezně Evelíně, která rozuměla řeči starých obrazů

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V zámku na kopci nad levandulovým údolím žila princezna Evelína. Zámek byl krásný, ale trochu smutný. Měl vysoké věže, mramorové schody, zahradu s fontánou a tolik komnat, že se v nich i služebnictvo pohybovalo s výrazem lidí, kteří si nejsou úplně jistí, zda nejdou už potřetí kolem stejné vázy. Nejtišším místem v celém zámku byla obrazárna.
Pohádka o princezně Evelíně, která rozuměla řeči starých obrazů

Pohádka o princezně Evelíně, která rozuměla řeči starých obrazů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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