Pohádka o princezně Evelíně, která rozuměla řeči starých obrazů

Táhla se podél severního křídla jako dlouhá chodba času. Na stěnách visely portréty králů, královen, princů, rytířů, dvorních dam, vzdálených tet, přísných strýců a několika osob, u nichž už nikdo přesně nevěděl, kdo byly, ale tvářily se tak důležitě, že je nikdo neměl odvahu sundat.
Většina lidí obrazárnou jen procházela.
Rychle.
Obrazy totiž působily dojmem, že si o každém příchozím něco myslí.
A někdy to byla pravda.
Princezna Evelína to věděla už od malička.
Slyšela je.
Ne tak, že by portréty otevíraly ústa a volaly přes chodbu: „Dobrý den, dnes máte špatně uvázanou stuhu.“ To ne. Řeč starých obrazů byla jemnější. Byla v prasknutí laku, v zachvění plátna, v šepotu rámů, v malých změnách světla kolem namalovaných očí.
Když byl obraz spokojený, zlato na rámu se lehounce oteplilo.
Když se zlobil, prasklina v rohu ostře zapraskala.
A když chtěl něco říct, jeho barvy voněly po době, ze které pocházel.
Portrét královny Adléty voněl po růžích a pergamenu.
Rytíř Bohuslav po kovu, dešti a mokré hlíně.
Starý král Mikuláš po sušených švestkách, protože je prý kdysi jedl tak rád, až se i malíř rozhodl zachovat tuto informaci pro budoucí generace, ačkoli mu to nikdo neobjednal.
Evelína s obrazy mluvila často.
„Dobré ráno, prababičko Adléto,“ říkávala.
Rám se zaleskl.
„Ano, vím, že bych měla chodit rovněji.“
Plátno jemně zašustilo.
„A ne, nebudu si brát tu krajkovou čepici, i kdybyste se v ní cítila královsky. Mně by spadla do polévky.“
Obraz staré královny se obvykle na chvíli zatvářil ještě přísněji, ale zlato na rámu se potom přece jen pousmálo.
Nikdo jiný na zámku tomu nerozuměl.
Král, Evelínin otec, si myslel, že má princezna bujnou představivost. Královna se tvářila, že je to něžná dětská zvláštnost. A komoří Lambert pokaždé zbledl, když Evelína v obrazárně pronesla: „Strýc Kamil říká, že jste včera schovali koláč do kapsy,“ protože strýc Kamil byl na portrétu mrtvý už sto dvacet let a měl bohužel výborný rozhled na chodbu před kuchyní.
Když Evelína vyrostla, začali jí lidé říkat, že by měla být vážnější.
„Princezna má naslouchat radě královské, ne skvrnám na plátně,“ říkal komoří Lambert.
„To nejsou skvrny,“ namítala Evelína.
„O to hůř,“ odpovídal komoří. „Skvrny alespoň nemají názory.“
Evelínu to mrzelo, ale nepřestala poslouchat.
Protože staré obrazy nevyprávěly jen drobné klepy. Pamatovaly si věci, které lidé zapomněli. Kdo komu kdysi odpustil. Kudy se nesla královská koruna při požáru. Která komnata má dvojitou stěnu. Proč se v severní věži nikdy nemají otevírat okna při úplňku, protože pak tam fouká vítr, který skládá nábytek podle vlastního vkusu.
Jednoho podzimního večera se v zámku chystala slavnost.
Měli přijet hosté ze sousedního království Jilmovska, aby se podepsala dohoda o společné péči o starý most přes řeku. Most byl důležitý. Spojoval oba kraje a bez něj by obchodníci museli objíždět přes bažiny, kde žily žáby s velmi vyhraněnými názory na průjezd vozů.
Král byl nervózní.
Královna dohlížela na přípravy.
Komoří Lambert běhal po zámku s listinami a tvářil se, že kdyby se mu někdo připletl do cesty, bude oficiálně zařazen mezi překážky státního významu.
Evelína se před slavností zastavila v obrazárně.
Chtěla se zeptat starých portrétů, jestli si pamatují něco o mostě. Ale sotva vešla, ucítila neklid.
Všechny obrazy mlčely.
Ne obyčejně. Bylo to mlčení napnuté a těžké.
Portrét rytíře Bohuslava voněl po bouřce.
Královna Adléta měla na plátně světlejší oči než jindy.
A v samém konci chodby, kde visel malý zaprášený obraz neznámé dívky v zelených šatech, se cosi třáslo.
Evelína k němu přistoupila.
„Co se děje?“
Obraz zašustil.
Barvy na něm se pohnuly jako tráva ve větru.
Dívka v zelených šatech nepromluvila slovy, ale Evelína slyšela v hlavě obraz: most, noc, ukrytá schránka, zlomená pečeť, voda a ruce, které něco odnášejí.
„Někdo chce něco ukrást?“ zašeptala.
Rám zapraskal.
Ano.
„Dohodu?“
Ne.
„Korunu?“
Ne.
Evelína zavřela oči a naslouchala pozorněji.
Most.
Starý most.
Pod prostředním obloukem něco ukryté.
Něco, co drží oba břehy pohromadě.
Evelíně se zatajil dech.
Vtom obraz královny Adléty prudce zapraskal.
Z chodby za rohem se ozvaly kroky.
Evelína se schovala za těžký závěs.
Do obrazárny vešel muž.
Nebyl to nikdo ze zámeckých služebníků. Měl tmavý plášť, rukavice a v ruce lucernu zakrytou modrým sklem. Procházel podél portrétů, až došel k obrazu dívky v zelených šatech.
„Tak kde to je?“ zamumlal.
Obraz se tvářil dokonale nevinně, což se mu dařilo o něco hůř než lidem, protože měl oči namalované trochu příliš bystře.
Muž sáhl za rám.
Evelína se ani nepohnula.
Ze zadní strany obrazu vytáhl malý klíč.
Pak se rychle otočil a odešel.
Jakmile kroky zmizely, Evelína vyběhla ze závěsu.
„Proč jste mi neřekli o klíči?“ sykla na obrazy.
Rytíř Bohuslav zavrzal rámem tak provinile, jak jen sto let starý rytíř ve zlatém rámu dokáže.
Královna Adléta voněla ostře po růžích.
Evelína pochopila.
„Nemohli jste. Někdo vám přikázal mlčet?“
Malý obraz dívky v zeleném se zachvěl.
Na jeho spodním okraji se objevila tenká prasklina, která vytvořila jediné slovo:
Přísaha.
Evelína se rozběhla za králem.
Když však vtrhla do slavnostního sálu a řekla, že obrazy varují před zlodějem s modrou lucernou, komoří Lambert málem upustil pečetní šňůru.
„Vaše Výsosti,“ zašeptal, „prosím, ne před hosty.“
„Někdo ukradl klíč z obrazárny!“
„Klíč od čeho?“
„Od něčeho pod mostem.“
„Pod mostem jsou pilíře, voda a možná raky,“ řekl Lambert s utrpením ve tváři. „To není čas na výpravy za náznaky malby.“
Král se na dceru podíval starostlivě.
„Evelíno, jsi si jistá?“
To ji zabolelo.
Ne proto, že se ptal. Ale protože v jeho hlase slyšela, že by jí rád věřil, jen nevěděl jak.
„Jsem,“ řekla.
„Já půjdu s ní,“ ozval se někdo od dveří.
Byl to princ Daniel z Jilmovska.
Přijel s poselstvem a měl pověst někoho, kdo se ptá dřív, než soudí. Byl vysoký, světlovlasý a právě držel talířek s koláčem, který očividně zapomněl odložit kvůli dramatické situaci.
„Vy jí věříte?“ zeptal se Lambert.
Daniel pokrčil rameny.
„Nevím. Ale když někdo ukradne klíč před slavností o mostě, připadá mi rozumné podívat se k mostu. I kdyby to nakonec řekl obraz.“
Evelína mu věnovala vděčný pohled.
Král se rozhodl rychle. Poslal s nimi dva strážné a sám zdržel hosty projevem o historii sousedské spolupráce, což byla věc tak dlouhá, že na ní šlo založit menší výpravu.
Evelína, Daniel a stráže vyšli zadní bránou k řece.
Noc byla chladná.
Most se rýsoval proti měsíci jako starý kamenný oblouk. Voda pod ním šuměla a u prostředního pilíře se modravě mihotalo světlo.
„Tam,“ zašeptala Evelína.
Seběhli po kamenité stezce k řece.
Muž v tmavém plášti klečel u pilíře a zasouval klíč do malé železné schránky ukryté v kameni. Vedle něj stál někdo další. Zámecký písař Rufus, který celý den připravoval listiny a tvářil se přitom tak poctivě, že by člověka nenapadlo zkontrolovat mu kapsy.
„Rufusi!“ vykřikla Evelína.
Písař se prudce otočil.
Muž v plášti upustil lucernu.
Strážní se rozběhli, ale Rufus už otevřel schránku a vytáhl z ní starou stříbrnou destičku popsanou znaky.
V tu chvíli se most zachvěl.
Ne hrůzou.
Slabostí.
Kameny tiše zasténaly a voda pod obloukem se rozvířila.
„Co to je?“ vykřikl Daniel.
Evelína si vzpomněla na obraz dívky v zelených šatech.
Něco, co drží oba břehy pohromadě.
„Vraťte to!“ zavolala.
Rufus couvl.
„Ten most drží díky kameni a maltě,“ řekl. „Ne díky pověrám.“
Ale hlas se mu třásl.
„Proč to děláte?“ zeptala se Evelína.
Písař se narovnal.
„Protože dohoda nemá být podepsána. Jilmovsko dostane polovinu poplatků z mostu. Náš dvůr ztratí výhodu. A já mám dost toho, že král poslouchá rádce, kteří myslí víc na klid než na zisk.“
Daniel se zamračil.
„Tak jste chtěl zničit most?“
„Ne zničit,“ bránil se Rufus. „Jen oslabit. Aby se oprava protáhla a dohoda odložila.“
Most se znovu zachvěl.
Tentokrát silněji.
Z prostředního pilíře se uvolnil kámen.
Evelína nečekala.
Proběhla kolem strážného, vytrhla Rufusovi destičku z ruky a přitiskla ji zpátky ke schránce. Jenže nevěděla, jak patří dovnitř. Znaky na destičce zářily, voda šuměla a most pod ní vrzal jako starý strom.
„Obrazy,“ zašeptala.
Zavřela oči.
V duchu uviděla obrazárnu. Královnu Adlétu. Rytíře Bohuslava. Dívku v zelených šatech.
„Pomozte mi.“
Najednou ucítila vůni růží, deště a starého laku.
V hlavě se jí objevil obraz rukou, které vkládají destičku do schránky. Ne obráceně. Ne znakem nahoru. Šikmo, tak aby se hvězda na okraji dotkla vyrytého oblouku v kameni.
Evelína poslechla.
Destička zapadla.
Most ztichl.
Voda pod ním se uklidnila a po kamenech přeběhlo jemné stříbrné světlo. Schránka se sama zavřela a klíč se proměnil v prach.
Rufus se sesunul na kolena.
Strážní ho odvedli.
Muž v plášti se ukázal být najatý zloděj, který celou dobu tvrdil, že nevěděl nic o kouzlech, politice ani mostech, pouze o ceně za noční práci. To mu nepomohlo tolik, jak doufal.
Když se Evelína vrátila na zámek, obrazárna svítila.
Všechny portréty měly jasnější barvy. Královna Adléta vypadala skoro spokojeně. Rytíř Bohuslav voněl po dešti méně smutně. A dívka v zelených šatech se v rámu usmívala tak nepatrně, že by si toho všiml jen ten, kdo uměl poslouchat očima.
Král přišel za Evelínou do obrazárny.
Dlouho stál vedle ní.
„Měl jsem ti věřit dřív,“ řekl.
Evelína se na něj podívala.
„Vy jste chtěl.“
„Chtít nestačí.“
To byla věta, kterou by některý obraz jistě ocenil.
Král se obrátil k portrétům a uklonil se.
Komoří Lambert, který stál opodál, vypadal, jako by mu někdo právě změnil pravidla světa bez předchozího zápisu do protokolu.
„Budeme muset obrazárnu zařadit mezi poradní místa,“ zamumlal.
Od té doby se v zámku mnoho změnilo.
Obrazy už nebyly jen ozdobou chodeb. Král nechal sepsat jejich příběhy a Evelína se stala strážkyní obrazárny. Neznamenalo to, že by portréty rozhodovaly za živé. Staré obrazy totiž někdy pamatovaly i vlastní omyly. Ale jejich paměť pomáhala, když lidé příliš rychle zapomínali.
Most byl opraven, dohoda podepsána a pod jeho prostředním obloukem zůstala stříbrná destička, která už nikdy nešla vytáhnout obyčejným klíčem.
Jen obraz dívky v zelených šatech zůstával záhadou.
Nikdo nevěděl, kdo byla.
Ani v kronikách se její jméno nenašlo.
Jedné noci, když Evelína procházela obrazárnou s malou svíčkou, zastavila se před jejím portrétem.
„Ty jsi most chránila už dávno, viď?“ zašeptala.
Obraz se zachvěl.
Z rámu se snesla vločka starého zlata a dopadla princezně do dlaně. Tam se změnila v maličký klíček.
Ne od schránky pod mostem.
Byl příliš jemný.
Na zadní straně obrazu se objevila úzká čára. Skrytá dvířka. Vedla ne do zdi, ale do namalované krajiny za dívčiným ramenem, kde se v dálce rýsoval další most, mnohem tenčí a stříbrnější než ten přes řeku.
Na rámu se objevila slova:
Kdo slyší obrazy, může jednou vstoupit tam, kde vzpomínky ještě žijí.
Evelína sevřela klíček.
Za namalovaným mostem se pohnulo světlo.
A princezna pochopila, že všechny staré obrazy nejsou jen okna do minulosti.
Některé jsou dveře.
Jen čekají na někoho, kdo se jich dokáže zeptat správným tichem.