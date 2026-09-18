CENTRUM o páté: Co dnes stojí peníze a co rozhodne o těch budoucích

Nafta míří k 52 korunám. Vzdálený konflikt se dostává až k českým stojanům
Ještě před pár dny mohl konflikt v oblasti Hormuzského průlivu působit jako něco vzdáleného, co se běžného českého řidiče přímo netýká. Teď má velmi konkrétní podobu: na některých čerpacích stanicích už litr nafty překonal 51 korun a analytici očekávají, že celostátní průměr hranici 52 korun brzy překoná. Cena pohonných hmot tak ukazuje, jak rychle se událost tisíce kilometrů daleko může promítnout do běžného rodinného rozpočtu.
Kolik si říct za práci? Nezačínejte tím, kolik potřebujete
Peníze ale nejsou jen něco, co nám z rozpočtu odchází. U vlastního platu máme možnost část výsledku ovlivnit – a právě tady bývá problém říct si o odpovídající částku. Argument typu „všechno zdražilo“ může být pravdivý, ale při vyjednávání je silnější mluvit o tom, co se změnilo v samotné práci: větší odpovědnost, lepší výsledky, větší projekty nebo vyšší tržní hodnota. Důležité je mít předem jasno nejen v částce, kterou chceme, ale i v hranici, pod kterou už pro nás dohoda nedává smysl.
Na důchod 25 tisíc nestačí jen slušná poslední výplata
Podobně dlouhodobý pohled je potřeba i u penze. Pro důchod kolem 25 tisíc korun při pětačtyřicetileté kariéře vychází podle výpočtu založeného na pravidlech pro rok 2026 celoživotní průměrný výdělek zhruba na 54 tisíc korun měsíčně. Nejde tedy o to, kolik člověk vydělává těsně před důchodem, ale o příjem v průběhu celé pracovní kariéry. Výsledek navíc výrazně ovlivňuje i počet odpracovaných let.
Stát prodává nemovitosti za stovky milionů
Peníze řeší i stát, tentokrát v mnohem větším měřítku. Ministr zahraničí Petr Macinka plánuje prodat nepotřebné české nemovitosti v zahraničí za téměř 300 milionů korun; mezi nabízeným majetkem jsou bývalá velvyslanectví, konzuláty i pozemky od Ameriky po Afriku. Smyslem má být mimo jiné zbavit se budov, jejichž údržba stojí peníze, a současně přeskupit českou diplomatickou přítomnost ve světě.
Miliony po Karlu Gottovi nejsou pro každého důvodem změnit život
Peníze mohou být také něco, co člověk zdědí, ale přesto podle nich nechce postavit celý svůj život. Lucie Valčíková, druhorozená dcera Karla Gotta, žije v ústraní a pracuje jako prodavačka, přestože se kolem rodinného majetku objevují milionové částky a v minulosti také spekulace o jejím finančním zajištění. Sama dává přednost civilnímu životu se svou rodinou a proti nepravdivým tvrzením o penězích se musela veřejně ohradit.
Lunetic se vrací na pódium, ale jen na dvě písně
Martin Kocián se po letech znovu objeví s Luneticem na jednom pódiu, i když zatím jen při dvou písních v O2 Universu. Kapela má připravený kompletní program včetně choreografií a Kocián už ho dlouho neabsolvoval, takže návrat je zatím spíš jednorázovým setkáním bývalých spoluhráčů než plnohodnotným návratem do sestavy.
Jitka Čvančarová ukázala, že méně může znamenat víc
Herečka Jitka Čvančarová známá výraznými róbami a líčením tentokrát zvolila mnohem přirozenější vzhled a právě jednoduchost přitáhla pozornost jejích fanoušků. Fotografie navíc vyvolaly srovnání s Monikou Bellucci. Změna přitom nespočívá v dramatické proměně, ale právě v tom, že tentokrát ustoupilo do pozadí všechno, co její vzhled obvykle zvýrazňuje.
Podzimní truhlík nemusí stát majlant
Podzimní truhlík lze vytvořit z rostlin, které se běžně prodávají za přijatelné ceny, a není nutné kupovat několik hotových dekorací. Vřesy nebo vřesovce mohou doplnit okrasné trávy, chryzantémy, břečťan, starček či libavka a výsledkem může být výrazná výsadba i z obyčejného truhlíku. Rozdíl tedy nemusí být v tom, kolik člověk utratí, ale jak jednotlivé rostliny zkombinuje.
Peníze mají zvláštní vlastnost: jednou je řešíme u stojanu čerpací stanice, podruhé při rozhovoru se zaměstnavatelem a potřetí při plánování něčeho, co má vydržet až do důchodu. A možná právě proto má smysl občas přestat sledovat jen samotnou částku a podívat se, co za ní ve skutečnosti stojí.