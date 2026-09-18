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Dny NATO ovládnou Mošnov. Přiletí německé Tornado i britští Red Arrows

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Letiště v Mošnově o víkendu zaplní armádní technika, letadla i zásahové jednotky ze 14 zemí. Dny NATO nabídnou přes 70 dynamických ukázek, návrat Red Arrows i německý letoun Tornado. Policie kvůli náporu návštěvníků doporučuje cestu vlakem nebo na kole.
Dny NATO ovládnou Mošnov. Přiletí německé Tornado i britští Red Arrows

Dny NATO ovládnou Mošnov. Přiletí německé Tornado i britští Red Arrows

Zdroj: Dny NATO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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