Dny NATO ovládnou Mošnov. Přiletí německé Tornado i britští Red Arrows

Letiště Leoše Janáčka Ostrava se o víkendu 19. a 20. září promění v dějiště největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Šestadvacáté Dny NATO v Ostravě a sedmnácté Dny Vzdušných sil Armády České republiky nabídnou přibližně dvacet hodin programu, více než 70 dynamických ukázek a 80 statických expozic.
Do Mošnova dorazí zástupci 14 zemí. Jedním z hlavních lákadel bude sobotní průlet dvojice amerických strategických bombardérů B-1B Lancer. Stroje se na Dnech NATO představily už v letech 2016 a 2017, tehdy je ale návštěvníci viděli pouze na zemi. Nad Českem mají nyní podle pořadatelů proletět poprvé po zhruba čtvrtstoletí. Chystá se také první veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách
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Speciálním partnerským státem letošního ročníku je Německo.
„Chystá k nám opravdu velice pestrou prezentaci svých ozbrojených sil, pozemních i leteckých. Takovým německým highlightem bude dynamická ukázka letounu Tornado, který má měnitelnou geometrii křídel. To už jsme u nás dlouho neměli,“ uvedl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Vzhledem k plánovanému vyřazení to bude pro letoun jedno z posledních představení před veřejností.
Na letiště se vrátí také britská akrobatická skupina Red Arrows.
„Jsem obrovsky poctěn tím, že tady budeme mít Red Arrows. To, že se sem vrátí hned v následujících Dnech NATO, je jednak pocta, jednak nám tím asi dávají něco najevo. Myslím si, že můžeme být asi pyšní na to, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě Dny NATO probíhají,“ dodal Michal Kudyn z velitelství Vzdušných sil Armády České republiky. Představí se nejen armáda
Program nebude patřit jen armádě a letectvu. Své vybavení a práci představí policisté, hasiči, celníci, vězeňská služba i ostravská městská policie. Policejní statická expozice nabídne služební Ferrari, vodní stříkač Tatra, techniku dopravní, pořádkové a cizinecké policie nebo výstroj těžkooděnců. Návštěvníkům se představí také policejní potápěči a kynologové.
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Ostravští strážníci se do pořádání akce zapojují od jejího prvního ročníku. Letos předvedou společný zásah operativního a kynologického oddílu s jízdní policií. Koně v modelové situaci oddělí dav výtržníků, služební psi se zaměří na nejagresivnější osoby a proti zbývajícím účastníkům konfliktu zasáhnou pořádkové jednotky.
„Letošní program Městské policie Ostrava je připraven tak, aby oslovil jak odbornou, tak laickou veřejnost. Věřím, že všichni návštěvníci najdou v našem programu něco pro sebe,“ dodal ředitel ostravské policie Miroslav Plaček. Policie očekává kolony
Dny NATO každoročně lákají desítky tisíc lidí, loni zaznamenala přehlídka 150 tisíc návštěvníků proto a na bezpečnost a dopravu bude během víkendu dohlížet téměř 400 policistů. Nejméně polovina z nich se zaměří na provoz v okolí letiště a na příjezdových komunikacích. Situaci bude ze vzduchu sledovat také policejní vrtulník.
„I přes maximální nasazení sil a prostředků může být zajištění plynulé dopravy komplikované. Důvodem je kapacita komunikací a vysoký počet vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Ze zkušeností z minulých let proto avizujeme možnost tvorby kolon, zejména v Mošnově, kde se kumuluje doprava ze všech příjezdových komunikací,“ doplnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
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Silnice mezi Petřvaldíkem a Albrechtičkami bude během akce jednosměrná a pro běžnou veřejnost uzavřená. Policie po oba dny zprovozní informační linku 723 759 733, na které bude podávat aktuální informace o kolonách a objízdných trasách. S delší cestou musejí počítat také lidé, kteří o víkendu odlétají z mošnovského letiště. Podle policie se může obvyklá doba dojezdu prodloužit o desítky minut.
Vzhledem ke komplikované dopravní situaci doporučuje policie dorazit k mošnovskému letišti na kole. Příjezdové stezky budou vybavené orientačními tabulemi a pohybovat se na nich budou cyklohlídky ostravské městské policie s lékárničkami. Před vstupy vzniknou tři velkokapacitní bezplatné kolárny hlídané městskou policií.
Policisté budou dohlížet i na bezpečnost vzdušného prostoru. Největší problém mohou představovat piloti dronů.
„Úplně stačí, aby někdo s dronem, který vytáhne někde z batůžku, narušil letový prostor při letové ukázce a je problém. Jednak z toho pramení obrovské pokuty. Začíná to na statisících a může se to vyšplhat až do řádu jednotek milionů,“ dodal moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Do Mošnova vyjedou mimořádné vlaky
Policie i pořadatelé doporučují využít hromadnou dopravu. České dráhy vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce a posílí regionální spoje z Bohumína, Opavy a Ostravy-Svinova.
S prokladem pravidelných spojů budou v úseku mezi stanicí Ostrava-Svinov a mošnovským letištěm jezdit vlaky zhruba každou půlhodinu až hodinu. Zároveň budou přibližně od 8 do 18 hodin posíleny vybrané soupravy mezi Ostravou a zastávkou Mošnov, Ostrava Airport, uvedla mluvčí Českých drah
Vanda Rajnochová.
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Několik dálkových vlaků včetně spojů kategorie SuperCity mimořádně zastaví ve Studénce.
„Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně,“ doplnila mluvčí. Do areálu s hotovostí a bez deštníku
Areál bude v sobotu i neděli otevřený od 8:15 do 18 hodin, poslední návštěvníci mohou dovnitř v 17 hodin. Pořadatelé doporučují nechat doma velká zavazadla, která zpomalují bezpečnostní kontroly. Zakázané jsou mimo jiné deštníky, proto by si lidé měli v případě deště vzít pláštěnku. Dětem se vzhledem k hluku hodí ochranná sluchátka.
Aktuální změny programu, mapu areálu a přehled služeb nabídne mobilní aplikace DNY NATO 2026. Praktická doporučení a pravidla vstupu jsou dostupná také na
oficiálním webu akce.