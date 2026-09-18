Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Rozsáhlá havárie připravila o vodu tisíce lidí, hasiči přistavili cisternu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rozsáhlá havárie vodovodu ve Zbirohu na Rokycansku značně omezila dodávky vody po celém městě, kde žije zhruba 2500 obyvatel. Někde tekla voda kohoutků kalná, jinde ani to ne. Hasiči proto přistavili cisternu a upozorňují, že jde pouze o užitkovou vodu, kterou je nutné převařit.
Rozsáhlá havárie připravila o vodu tisíce lidí, hasiči přistavili cisternu

Rozsáhlá havárie připravila o vodu tisíce lidí, hasiči přistavili cisternu

Zdroj: Hasiči města Zbiroh
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Řidič kamionu při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil
Řidič kamionu při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil
Havárie vody ochromila zásobování pro celé město, extrémní situaci se podařilo vyřešit
Havárie vody ochromila zásobování pro celé město, extrémní situaci se podařilo vyřešit

Bez vody se ocitl Zbiroh na Rokycansku, kde žije zhruba 2500 obyvatel. Na vině byla rozsáhlá havárie, ke...

Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích
Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích

Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v...

Zdrogovaný motorkář ujížděl před policisty, havaroval a dál pokračoval pěšky
Zdrogovaný motorkář ujížděl před policisty, havaroval a dál pokračoval pěšky

Nebezpečnou honičku absolvovali ve večerních hodinách plzeňští policisté. Hlídka chtěla v rámci běžné...

Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení
Hokejisté Olomouce otočili zápas s Plzní a vyhráli 3:2 v prodloužení

Hokejisté Olomouce vyhráli v 2. kole extraligy nad Plzní 3:2 v prodloužení a připsali si první vítězství v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.