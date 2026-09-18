Rozsáhlá havárie připravila o vodu tisíce lidí, hasiči přistavili cisternuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozsáhlá havárie připravila o vodu tisíce lidí, hasiči přistavili cisternu
Bez vody se ocitl Zbiroh na Rokycansku, kde žije zhruba 2500 obyvatel. Na vině byla rozsáhlá havárie, ke...
Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v...
Nebezpečnou honičku absolvovali ve večerních hodinách plzeňští policisté. Hlídka chtěla v rámci běžné...
Hokejisté Olomouce vyhráli v 2. kole extraligy nad Plzní 3:2 v prodloužení a připsali si první vítězství v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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